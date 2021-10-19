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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Реал
Шахтер - Реал: обзор матча 19 октября 2021
Шахтер
19.10.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
0 : 5
Завершен
Реал
37'
С. Кривцов (АГ)
51'
Винисиус
56'
Винисиус
65'
Родриго
90+1'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Реал
90'
+1
ГОЛ! 0:5!
К. Бензема
Пас отдал
М. Асенсио
87'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
Э. Милитао
Замена
Т. Степаненко
️️️️
А. Патрик
79'
78'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
78'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
78'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Т. Кроос
Замена
В. Корниенко
️️️️
Исмаили
75'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Фернандо
74'
69'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Менди
65'
ГОЛ! 0:4!
Родриго
Пас отдал
Винисиус
56'
ГОЛ! 0:3!
Винисиус
Пас отдал
К. Бензема
51'
ГОЛ! 0:2!
Винисиус
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
М. Антонио
46'
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Соломон
46'
Замена
Марлос
️️️️
Тете
46'
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Кривцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
10
Педриньо
ЦП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Реал
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-3-1
12
Трубин
31
Исмаили
4
Марлон
27
Кривцов
17
Додо
10
Педриньо
8
Майкон
10
Соломон
10
Патрик
11
Тете
11
Фернандо
3-1-2-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
31
Исмаили
9
Корниенко
9
Корниенко
31
Исмаили
10
Патрик
27
Степаненко
27
Степаненко
10
Патрик
10
Соломон
8
Антонио
8
Антонио
10
Соломон
11
Фернандо
27
Мудрик
27
Мудрик
11
Фернандо
11
Тете
10
Марлос
10
Марлос
11
Тете
23
Менди
12
Марсело
12
Марсело
23
Менди
3
Милитао
24
Вальехо
24
Вальехо
3
Милитао
8
Кроос
8
Вальверде
8
Вальверде
8
Кроос
20
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
20
Модрич
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
Остались в запасе
Шахтер
Реал
22
Ефим Конопля
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
31
Дентиньо
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
44
Витао
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
8
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
1
Луис Лопес
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Шахтер - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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