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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Саранск - Коломна
Саранск - Коломна: обзор матча 19 октября 2021
Саранск
19.10.2021, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур
5 : 1
Завершен
Коломна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Саранск - Коломна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур
Салют
4 : 0
10.06.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 11 тур
Саранск
1 : 1
04.06.2022
Авангард
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 10 тур
Динамо Вл
3 : 3
28.05.2022
Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 9 тур
Саранск
0 : 2
22.05.2022
Сокол
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур
Динамо Бр
1 : 2
15.05.2022
Саранск
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
Стадион:
Мордовия Арена
Новости команд
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Саранск
Коломна
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.05 09:04
Прогноз на точный счет матча «Спартак-2» – «Коломна»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:33
Форвард «Саранска» Кузьмичев: «На «Зенит» тратится слишком много денег. Цель не оправдывает средства»
2022.01.04 07:44
16
Кубок России. «Химки» в серии пенальти уступили «Саранску»
2021.09.22 20:17
7
Кубок России. «Динамо» и «Арсенал» забили по шесть голов соперникам из ФНЛ-2
2021.09.22 19:55
3
Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ
2021.09.18 23:10
3
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
В России закрывается один из старейших клубов
2025.12.06 16:14
3
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.05 09:04
Прогноз на точный счет матча «Спартак-2» – «Коломна»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:33
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