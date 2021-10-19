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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Ливерпуль
Атлетико - Ливерпуль: обзор матча 19 октября 2021
Атлетико
19.10.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 3
Завершен
Ливерпуль
20'
А. Гризманн
34'
А. Гризманн
8'
М. Салах
13'
Н. Кейта
78'
М. Салах (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Ливерпуль
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
+5
90'
+2
Замена
Н. Уильямс
️️️️
М. Салах
85'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
Л. Суарес
️️️️
Т. Лемар
80'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Р. Де Пауль
80'
Замена
М. Льоренте
️️️️
М. Эрмосо
80'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
80'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Салах
63'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
63'
Замена
Д. Жота
️️️️
С. Мане
62'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Милнер
59'
Желтая карточка
Д. Милнер
Красная карточка
А. Гризманн
52'
Замена
Х. Хименес
️️️️
Ж. Кондогбиа
46'
46'
Замена
Фабиньо
️️️️
Н. Кейта
ГОЛ! 2:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Ж. Феликс
34'
ГОЛ! 1:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
20'
13'
ГОЛ! 0:2!
Н. Кейта
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
10
Янник Карраско
ЛАЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПАЗ
7
Родриго Де Пауль
ОП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
18
Фелипе
19
Кондогбиа
22
Эрмосо
10
Карраско
7
Де Пауль
2
Триппьер
6
Коке
18
Лемар
7
Гризманн
79
Феликс
4-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
20
Милнер
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
7
Де Пауль
6
Лоди
6
Лоди
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
20
Хименес
20
Хименес
19
Кондогбиа
22
Эрмосо
14
Льоренте
14
Льоренте
22
Эрмосо
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
18
Лемар
9
Суарес
9
Суарес
18
Лемар
10
Мане
20
Жота
20
Жота
10
Мане
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
10
Салах
3
Уильямс
3
Уильямс
10
Салах
8
Кейта
6
Фабиньо
6
Фабиньо
8
Кейта
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
Остались в запасе
Атлетико
Ливерпуль
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Атлетико - Ливерпуль
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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