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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Боруссия Д
Аякс - Боруссия Д: обзор матча 19 октября 2021
Аякс
19.10.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
4 : 0
Завершен
Боруссия Д
11'
М. Ройс (АГ)
25'
Д. Блинд
57'
Антони
72'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Боруссия Д
Желтая карточка
Х. Тимбер
90'
+2
88'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Ю. Брандт
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
83'
Замена
М. Дарами
️️️️
С. Аллер
83'
79'
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Менье
79'
Замена
М. Понграчич
️️️️
М. Хуммельс
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
76'
ГОЛ! 4:0!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Блинд
72'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
69'
ГОЛ! 3:0!
Антони
Пас отдал
С. Аллер
57'
53'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Мален
46'
Замена
Э. Джан
️️️️
Н. Шульц
42'
Желтая карточка
А. Витсель
Желтая карточка
Э. Альварес
33'
ГОЛ! 2:0!
Д. Блинд
Пас отдал
С. Аллер
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Ройс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Пасвер
17
Блинд
6
Мартинес
12
Тимбер
3
Мазрауи
4
Альварес
23
Бергейс
8
Гравенберх
10
Тадич
7
Антони
22
Аллер
4-2-2-2
1
Кобель
12
Менье
15
Хуммельс
25
Аканджи
14
Шульц
28
Витсель
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
14
Мален
9
Холанд
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
22
Аллер
9
Дарами
9
Дарами
22
Аллер
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
12
Менье
27
Вольф
27
Вольф
12
Менье
15
Хуммельс
5
Понграчич
5
Понграчич
15
Хуммельс
14
Шульц
23
Джан
23
Джан
14
Шульц
14
Мален
9
Азар
9
Азар
14
Мален
8
Брандт
7
Кнауфф
7
Кнауфф
8
Брандт
Остались в запасе
Аякс
Боруссия Д
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Аякс - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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