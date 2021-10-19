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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Борнмут
Сток Сити - Борнмут: обзор матча 19 октября 2021
Сток Сити
19.10.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 1
Завершен
Борнмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сток Сити - Борнмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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Сток Сити
Борнмут
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Борнмута» на победу в матче 5-го тура
10:14
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21 ноября
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21 ноября
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
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