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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Коньяспор
Касымпаша - Коньяспор: обзор матча 27 сентября 2021
Касымпаша
27.09.2021, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Коньяспор
29'
М. Травник
63'
У. Бозок (П)
18'
А. Хассан
21'
С. Гюрлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Коньяспор
Замена
Т. Бречка
️️️️
М. Травник
90'
+4
Замена
А. Энгин
️️️️
Ю. Эрдоган
90'
+3
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Х. Хайрадинович
87'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
83'
71'
Замена
P. Mpoku
️️️️
С. Дикмен
65'
Желтая карточка
Н. Скубич
ГОЛ с пенальти! 2:2!
У. Бозок
63'
61'
Замена
А. Рахманович
️️️️
Э. Чекичи
61'
Замена
С. Цикалеши
️️️️
А. Хассан
Желтая карточка
У. Бозок
51'
ГОЛ! 1:2!
М. Травник
Пас отдал
У. Бозок
29'
21'
ГОЛ! 0:2!
С. Гюрлер
Пас отдал
А. Бартакжи
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Хассан
Пас отдал
З. Битики
Желтая карточка
В. Эйссерик
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
24
Loret Sadiku
ЦФ
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Коньяспор
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
2-4-1-3
1
Ташкыран
4
Донк
94
Хадергьонай
15
Сербест
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
10
Травник
9
Эйссерик
17
Бозок
17
Эльмали
24
4-3-1-2
23
Сехич
42
Бартакжи
6
Джалик
89
Скубич
12
Гильерме
7
Гюрлер
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Битики
8
Чекичи
19
Хассан
10
Травник
25
Бречка
25
Бречка
10
Травник
10
Хайрадинович
34
Хасполат
34
Хасполат
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
17
Энгин
17
Энгин
10
Эрдоган
8
Чекичи
11
Рахманович
11
Рахманович
8
Чекичи
6
Дикмен
40
40
6
Дикмен
19
Хассан
17
Цикалеши
17
Цикалеши
19
Хассан
Остались в запасе
Касымпаша
Коньяспор
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
Остались в запасе
34
Eray Birnican
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
4
Адиль Демирбаг
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Касымпаша - Коньяспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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