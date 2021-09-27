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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - Ионикос
Аполлон Смирнис - Ионикос: обзор матча 27 сентября 2021
Аполлон Смирнис
27.09.2021, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Ионикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - Ионикос
87'
Замена
A. Bueno
️️️️
E. Matsoukas
Вторая желтая
С. Цилулис
84'
Желтая карточка
Д. Баксеванидис
83'
Замена
R. Van La Parra
️️️️
В. Сливка
79'
Замена
Н. Иоаннидис
️️️️
A. Dauda
72'
65'
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
А. Аосман
61'
Замена
Д. Константинидис
️️️️
Г. Мигас
Желтая карточка
С. Цилулис
44'
44'
Желтая карточка
Д. Кабрал
34'
Желтая карточка
Тюрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон Смирнис
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
0
Domingues
ЦЗ
17
Jordy Tutuarima
ЦЗ
64
Fatjon Andoni
ЦП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
23
Сотирис Цилулис
ЦП
22
Фабри Кастро
ЦФ
9
Abiola Dauda
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
70
Konstantinos Kotsaris
ЦФ
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
8
Далсью
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Аполлон Смирнис
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
29
Николаос Иоаннидис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
4-3-4
5
Баксеванидис
0
17
22
Алвеш
64
14
Сливка
23
Цилулис
22
Кастро
70
19
9
3-3-5
22
Мигас
19
Чигринский
15
Валерианос
8
Далсью
15
Аосман
15
Ромао
20
34
Тюрам
1
Хутесиотис
26
Кабрал
31
Санчес
9
29
Иоаннидис
29
Иоаннидис
9
14
Сливка
7
7
14
Сливка
22
Мигас
32
Константинидис
32
Константинидис
22
Мигас
15
Аосман
87
Каньяс
87
Каньяс
15
Аосман
20
14
14
20
Остались в запасе
Аполлон Смирнис
Ионикос
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
10
Николас Мартинес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ЦФ
0
F. Matei
ЦФ
21
Василиос Витлис
ЦФ
Остались в запасе
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
2
Giannis Maniatis
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Статистика матча Аполлон Смирнис - Ионикос
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
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Аполлон Смирнис
Ионикос
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
39-летний экс-зенитовец Алвеш перешел в «Аполлон Смирнис»
2021.09.05 17:23
1
39-летний экс-зенитовец Алвеш перейдет в «Аполлон Смирнис»
2021.09.03 23:02
3
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
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