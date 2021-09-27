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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Арис
Атромитос - Арис: обзор матча 27 сентября 2021
Атромитос
27.09.2021, понедельник, 19:30
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Арис
45+3'
С. Спиридонович
10'
Д. Мансини
60'
Б. Гама (П)
65'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - Арис
Замена
M. Pisano
️️️️
С. Струнгис
86'
Замена
Т. Бединелли
️️️️
С. Спиридонович
86'
85'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Б. Ндиайе
Желтая карточка
К. Коцопулос
83'
Замена
К. Коцопулос
️️️️
Х. Муньис
74'
65'
ГОЛ! 1:3!
М. Гарсия
63'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Б. Гама
Замена
S. Natsos
️️️️
А. Карталис
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Гама
Желтая карточка
К. Пападопулос
59'
Желтая карточка
D. Castellano
53'
46'
Замена
G. Delizisis
️️️️
Фабиано
ГОЛ! 1:1!
С. Спиридонович
45'
+3
26'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Д. Мансини
19'
Желтая карточка
Д. Мансини
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мансини
Пас отдал
Д. Сандгрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
12
Кенан Пирич
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
33
Dani Castellano
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
10
Хуан Муньис
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
32
Matías Pisano
ЦФ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
29
Томас Бединелли
ЦФ
23
Константинос Коцопулос
ЦФ
28
Spyridon Natsos
ЦФ
Арис
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
18
Матео Гарсия
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
4-2-4
12
Пирич
2
Василантонопулос
4
Струнгис
33
14
Пападопулос
10
Саломон
8
7
Карталис
9
Кулурис
10
Муньис
10
Спиридонович
2-5-1-2
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
6
Сандгрен
88
7
Мансини
5
Ндиайе
8
Джегго
16
Гама
11
Ганя
33
Камара
4
Струнгис
32
32
4
Струнгис
10
Спиридонович
29
Бединелли
29
Бединелли
10
Спиридонович
10
Муньис
23
Коцопулос
23
Коцопулос
10
Муньис
7
Карталис
28
28
7
Карталис
4
Фабиано
5
5
4
Фабиано
5
Ндиайе
8
Матилья
8
Матилья
5
Ндиайе
16
Гама
20
Хайрович
20
Хайрович
16
Гама
7
Мансини
18
Гарсия
18
Гарсия
7
Мансини
Остались в запасе
Атромитос
Арис
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
33
Denis
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
3
Лукас Гальвао
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
Остались в запасе
33
Denis
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Атромитос - Арис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
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