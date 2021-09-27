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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 27 сентября 2021
Остин
27.09.2021, понедельник, 04:30
США. МЛС, 35 тур
2 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
64'
М. Джитте
79'
O. McKinze Gaines II.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Лос-Анджелес Гэлакси
Желтая карточка
С. Дриусси
84'
80'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
V. Vázquez
ГОЛ! 2:0!
O. McKinze Gaines II.
Пас отдал
N. Lima
79'
74'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Р. Равелосон
Замена
Д. Галлахер
️️️️
М. Джитте
73'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
C. Dominguez
73'
67'
Замена
С. Грандсир
️️️️
К. Кабрал
ГОЛ! 1:0!
М. Джитте
64'
Желтая карточка
C. Dominguez
48'
46'
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
J. Villafaña
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
10
C. Dominguez
ЦФ
2
Мусса Джитте
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
2
Manny Perez
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
2-1-1-5
1
24
18
Касканте
68
Кристиан
9
Дриусси
8
Почеттино
14
23
Колманич
7
Перейра
2
Джитте
1-1-5
31
Бонд
4
6
Джонатан
5
Стерес
8
91
Кабрал
8
Ллетгет
22
Равелосон
2
Джитте
17
Галлахер
17
Галлахер
2
Джитте
10
14
14
10
91
Кабрал
7
Грандсир
7
Грандсир
91
Кабрал
4
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
4
8
9
Йовелич
9
Йовелич
8
22
Равелосон
10
Альварес
10
Альварес
22
Равелосон
Остались в запасе
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
13
Эндрю Тарбелл
ВР
2
Manny Perez
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
2
Manny Perez
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Остин - Лос-Анджелес Гэлакси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Q2
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