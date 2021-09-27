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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Торино
Венеция - Торино: обзор матча 27 сентября 2021
Венеция
27.09.2021, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Торино
79'
М. Араму (П)
56'
Й. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венеция - Торино
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
Д. Бусио
87'
Замена
Т. Анри
️️️️
Д. Йонсен
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Араму
79'
79'
Замена
Д. Зима
️️️️
Й. Брекало
78'
Вторая желтая
К. Джиджи
74'
Желтая карточка
К. Джиджи
72'
Замена
М. Войвода
️️️️
У. Синго
72'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
Т. Побега
Замена
Т. Эбуехи
️️️️
Д. Шнегг
65'
Замена
М. Араму
️️️️
М. Свобода
65'
Желтая карточка
И. Ампаду
59'
59'
Желтая карточка
В. Милинкович-Савич
58'
Замена
Д. Базелли
️️️️
К. Линетти
56'
ГОЛ! 0:1!
Й. Брекало
Пас отдал
У. Синго
43'
Желтая карточка
Т. Побега
Замена
И. Ампаду
️️️️
А. Вакка
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
5
Антонио Вакка
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Венеция
25
Филиппо Нери
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
70
Маттиа Араму
АП
9
Тома Анри
ЦФ
32
Франческо Форте
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
90
Симоне Верди
АП
92
Бен Лассин Коне
ЦФ
4-1-3-1-1
85
Мяенпяя
23
Шнегг
32
Чеккарони
30
Свобода
2
Маццокки
5
Вакка
6
Бусио
13
Кийин
89
Чрнигой
17
Йонсен
29
Окереке
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
15
Родригес
3
Бремер
26
Джиджи
90
Синго
14
Ансальди
4
Побега
23
Лукич
17
Линетти
7
Брекало
19
Санабрия
5
Вакка
4
Ампаду
4
Ампаду
5
Вакка
23
Шнегг
24
Эбуехи
24
Эбуехи
23
Шнегг
6
Бусио
16
Фьордилино
16
Фьордилино
6
Бусио
30
Свобода
70
Араму
70
Араму
30
Свобода
17
Йонсен
9
Анри
9
Анри
17
Йонсен
7
Брекало
4
Зима
4
Зима
7
Брекало
90
Синго
23
Войвода
23
Войвода
90
Синго
4
Побега
8
Мандрагора
8
Мандрагора
4
Побега
17
Линетти
33
Базелли
33
Базелли
17
Линетти
Остались в запасе
Венеция
Торино
25
Филиппо Нери
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
92
Бен Лассин Коне
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
25
Филиппо Нери
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
32
Франческо Форте
ЦФ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Магнус Варминг
ЛВ
92
Бен Лассин Коне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Венеция - Торино
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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