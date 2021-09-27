Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Гремио
Атлетико Паранаэнсе - Гремио: обзор матча 27 сентября 2021
Атлетико Паранаэнсе
27.09.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 22 тур
4 : 2
Завершен
Гремио
31'
П. Роша
45+1'
П. Роша
55'
Р. Кайзер
61'
Р. Кайзер
59'
Т. Сантос
84'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Гремио
90'
+3
Желтая карточка
Рафинья
90'
+1
Желтая карточка
Д. Коста
84'
ГОЛ! 4:2!
Вандерсон
Пас отдал
Д. Коста
Замена
Кристиан
️️️️
Ричард
84'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
П. Роша
82'
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Т. Хелено
82'
81'
Замена
Дарлан
️️️️
М. Вилласанти
Замена
Биссоли
️️️️
Р. Кайзер
78'
Замена
Марсиньо
️️️️
Келлвен
77'
Желтая карточка
З. Ивалдо
67'
66'
Желтая карточка
М. Борха
65'
Желтая карточка
Руан
ГОЛ! 4:1!
Р. Кайзер
Пас отдал
Келлвен
61'
59'
ГОЛ! 3:1!
Т. Сантос
Пас отдал
Вандерсон
ГОЛ! 3:0!
Р. Кайзер
Пас отдал
Келлвен
55'
46'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Силва
ГОЛ! 2:0!
П. Роша
Пас отдал
Никао
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
П. Роша
Пас отдал
Р. Кайзер
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
27
Зе Ивалдо
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
25
Ричард
ЦФ
18
Лео Читтадини
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
11
Никао
ЦФ
30
Николас
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Гремио
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Тиаго Сантос
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
25
Алиссон
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Паранаэнсе
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
24
Бенто
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
Гремио
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
37
Дарлан
ОП
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
7
Diego Souza
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
1-1-5
23
Сантос
3
Фассон
32
Роша
18
Читтадини
30
Николас
11
Никао
79
Кайзер
25
Ричард
2-3-5
97
13
Рафинья
21
Сантос
20
Вилласанти
25
Алиссон
2
Вандерсон
93
Борха
11
Феррейра
16
Силва
4
Руан
44
Хелено
22
Эрнандес
22
Эрнандес
44
Хелено
12
Келлвен
2
Марсиньо
2
Марсиньо
12
Келлвен
32
Роша
96
Эдуардо
96
Эдуардо
32
Роша
25
Ричард
18
Кристиан
18
Кристиан
25
Ричард
79
Кайзер
7
Биссоли
7
Биссоли
79
Кайзер
20
Вилласанти
37
Дарлан
37
Дарлан
20
Вилласанти
16
Силва
11
Коста
11
Коста
16
Силва
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
13
Педро Энрике
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
24
Бенто
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
7
Diego Souza
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
13
Педро Энрике
ЦЗ
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
24
Бенто
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
7
Diego Souza
ЦФ
36
Гильерме Гедес
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Гремио
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
Новости команд
Все
Атлетико Паранаэнсе
Гремио
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
20:49
5
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
16:29
17
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Паранаэнсе» и «Ремо» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Атлетико Паранаэнсе» – «Палмейрас»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Гремио» на победу в матче 32-го тура
26 октября
«Гремио» – «Крузейро»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Ремо» – «Гремио»: очная дуэль за выживание на «Мангейрао», где ничья не устроит никого
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+