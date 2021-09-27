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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - ОФИ
ПАС - ОФИ: обзор матча 27 сентября 2021
ПАС
27.09.2021, понедельник, 17:15
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
ОФИ
22'
Н. Милинчану
12'
Х. Анхель Нейра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС - ОФИ
84'
Замена
F. Grivas
️️️️
М. ван Дуйнен
83'
Замена
В. Селимович
️️️️
Х. Анхель Нейра
Замена
P. Triadis
️️️️
Н. Милинчану
78'
66'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
К. Балояннис
65'
Замена
N. Korovesis
️️️️
А. Диамантис
57'
Замена
А. Диамантис
️️️️
Т. Пасалидис
51'
Желтая карточка
Л. Фелипе Гальегос
48'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
42'
Желтая карточка
К. Балояннис
ГОЛ! 1:1!
Н. Милинчану
22'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Анхель Нейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
38
Константинос Балояннис
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
1
Девис Эпасси
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
11
Александрос Лолис
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
2-1-5
12
Лодыгин
6
Карахалиос
2
Салиакас
28
Домингес
43
Персман
20
Мендес Морейра
20
Милинчану
33
4
Каргас
3-3-5
4
Маринакис
58
Пасалидис
18
Яннулис
10
Нейра
8
Гальегос
38
Балояннис
7
Лабру
29
ван Дуйнен
17
Дурмишай
2
Вурос
1
Эпасси
20
Милинчану
7
7
20
Милинчану
58
Пасалидис
15
Диамантис
15
Диамантис
58
Пасалидис
Диамантис
34
34
Диамантис
10
Нейра
4
Селимович
4
Селимович
10
Нейра
38
Балояннис
18
Де Гузман
18
Де Гузман
38
Балояннис
29
ван Дуйнен
28
28
29
ван Дуйнен
Остались в запасе
ПАС
ОФИ
64
Василиос Сулис
ВР
11
Александрос Лолис
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
11
Александрос Лолис
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
24
Абдул Рахман Вайсс
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАС - ОФИ
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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