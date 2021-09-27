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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Форталеза
Спорт Ресифи - Форталеза: обзор матча 27 сентября 2021
Спорт Ресифи
27.09.2021, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Форталеза
33'
М. Беневенуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Форталеза
Желтая карточка
З. Велисон
90'
84'
Желтая карточка
L. Crispim
82'
Замена
М. Хусса
️️️️
Фелипе
Замена
E. Felipe
️️️️
H.
78'
74'
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
P. Henrique
73'
69'
Замена
E.
️️️️
Робсон
69'
Замена
А. Энрикес
️️️️
Ромариньо
Замена
E.
️️️️
Хайнер
64'
62'
Замена
Рональд
️️️️
Л. Лима
Замена
Л. Джуба
️️️️
Сандер
61'
Замена
Микаэл
️️️️
Эвералдо
60'
Желтая карточка
Хайнер
55'
Желтая карточка
S.
48'
Замена
G.
️️️️
П. Мосселин
46'
Желтая карточка
H.
35'
33'
ГОЛ! 0:1!
М. Беневенуто
Пас отдал
L. Crispim
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
2
Хайнер
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
21
Андре
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
37
Эвералдо
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
15
Фелипе
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
91
Lucas Crispim
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Спорт Ресифи
7
Leandro Barcia
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
8
Рональд
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
5
37
Эвералдо
94
Мосселин
41
6
Сандер
15
4-3-3
27
4
Беневенуто
2
Тинга
4
Тити
6
Лима
11
Ромариньо
15
Фелипе
13
Эдерсон
22
Пикачу
30
Робсон
91
2
Хайнер
2
2
2
Хайнер
94
Мосселин
39
39
94
Мосселин
37
Эвералдо
87
Микаэл
87
Микаэл
37
Эвералдо
15
97
97
15
6
Сандер
46
Джуба
46
Джуба
6
Сандер
30
Робсон
7
7
30
Робсон
6
Лима
8
Рональд
8
Рональд
6
Лима
11
Ромариньо
9
Энрикес
9
Энрикес
11
Ромариньо
15
Фелипе
5
Хусса
5
Хусса
15
Фелипе
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Форталеза
7
Leandro Barcia
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
4
Чико
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
7
Leandro Barcia
ЦФ
92
Carlos Eduardo
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
4
Чико
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Спорт Ресифи - Форталеза
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
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