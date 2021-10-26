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Расписание матчей
Германия. Кубок
Мюнхен 1860 - Шальке-04
Мюнхен 1860 - Шальке-04: обзор матча 26 октября 2021
Мюнхен 1860
26.10.2021, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Шальке-04
5'
S. Lex
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мюнхен 1860 - Шальке-04
Желтая карточка
M. Biankadi
89'
Замена
T. Linsbichler
️️️️
M. Bar
82'
Замена
M. Willsch
️️️️
S. Lex
82'
Замена
S. Belkahia
️️️️
Y. Deichmann
72'
62'
Замена
Д. Латца
️️️️
Р. Саласар
62'
Замена
С. Теродде
️️️️
М. Пьеринджер
Замена
Q. Moll
️️️️
D. Wein
59'
48'
Красная карточка
М. Тиав
Желтая карточка
D. Wein
30'
22'
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Д. Чурлинов
ГОЛ! 1:0!
S. Lex
Пас отдал
S. Mölders
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мюнхен 1860
1
Marco Hiller
ВР
27
Niklas Lang
ЦЗ
6
Stephan Salger
ЦЗ
20
Yannick Deichmann
ЦЗ
37
Merveille Biankadi
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
7
Stefan Lex
ЦП
9
Sascha Mölders
ЦФ
0
D. Wein
ЦФ
36
P. Steinhart (pen.)
ЦФ
15
M. Bar
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
26
Виктор Пальссон
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
17
Родриго Саласар
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Мюнхен 1860
12
Том Кречмар
ВР
4
Semi Belkahia
ЦЗ
11
Kevin Goden
ЦЗ
13
Erik Tallig
ЦП
24
Nathan Wicht
ЦП
22
Tim Linsbichler
ЦФ
0
M. Willsch
ЦФ
0
Q. Moll
ЦФ
16
Fabian Greilinger
ЦФ
Шальке-04
2
Томас Оувеян
ЛЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
50
Мартин Фрайзль
ЦФ
41
Хеннинг Матрисиани
ЦФ
22
Бленди Идризи
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
3-3-4
1
27
6
20
37
14
7
9
15
36
0
3-2-2-2
1
Ферманн
12
Тиав
6
Итакура
35
Камински
26
Пальссон
26
Ранфтль
30
Бюлтер
21
Чурлинов
17
Саласар
18
Пьеринджер
20
4
4
20
15
22
22
15
7
0
0
7
0
0
0
0
21
Чурлинов
2
Оувеян
2
Оувеян
21
Чурлинов
17
Саласар
46
Латца
46
Латца
17
Саласар
18
Пьеринджер
9
Теродде
9
Теродде
18
Пьеринджер
Остались в запасе
Мюнхен 1860
Шальке-04
12
Том Кречмар
ВР
11
Kevin Goden
ЦЗ
13
Erik Tallig
ЦП
24
Nathan Wicht
ЦП
16
Fabian Greilinger
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
8
Тимо Беккер
ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
50
Мартин Фрайзль
ЦФ
41
Хеннинг Матрисиани
ЦФ
22
Бленди Идризи
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Остались в запасе
12
Том Кречмар
ВР
11
Kevin Goden
ЦЗ
13
Erik Tallig
ЦП
24
Nathan Wicht
ЦП
16
Fabian Greilinger
ЦФ
Остались в запасе
8
Тимо Беккер
ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
50
Мартин Фрайзль
ЦФ
41
Хеннинг Матрисиани
ЦФ
22
Бленди Идризи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Каучински
Главный тренер
Димитриос Граммозис
Статистика матча Мюнхен 1860 - Шальке-04
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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