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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 26 октября 2021
Эспаньол
26.10.2021, вторник, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
33'
Р. де Томас (П)
52'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
Е. Альварес
Красная карточка
Р. де Томас
90'
+3
Замена
Д. Лопес
️️️️
С. Дардер
90'
Замена
А. Вадильо
️️️️
А. Эмбарба
90'
85'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
О. Сансет
75'
Желтая карточка
А. Беренгер
Желтая карточка
Я. Эррера
73'
72'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Муньяин
72'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
72'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
У. Венцедор
Замена
Л. Димата
️️️️
М. Морланес
68'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Н. Меламед
68'
Замена
Я. Эррера
️️️️
О. Мелендо
58'
58'
Замена
У. Нуньес
️️️️
Д. Вивиан
52'
ГОЛ! 1:1!
И. Уильямс
Пас отдал
И. Леке
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. де Томас
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
13
Лопес
17
Педроса
21
Гомес
6
Кабрера
22
Видаль
8
Морланес
10
Дардер
10
Меламед
21
Мелендо
23
Эмбарба
9
де Томас
4-1-1-3-1
1
Симон
15
Леке
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Весга
12
Венцедор
10
Уильямс
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
10
Дардер
5
Лопес
5
Лопес
10
Дардер
21
Мелендо
21
Эррера
21
Эррера
21
Мелендо
10
Меламед
7
Пуадо
7
Пуадо
10
Меламед
23
Эмбарба
14
Вадильо
14
Вадильо
23
Эмбарба
8
Морланес
11
Димата
11
Димата
8
Морланес
Вивиан
14
Нуньес
14
Нуньес
Вивиан
3
Вивиан
3
Вивиан
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
8
Сансет
7
Морсильо
7
Морсильо
8
Сансет
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Муньяин
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Муньяин
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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