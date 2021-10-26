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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эльче
Алавес - Эльче: обзор матча 26 октября 2021
Алавес
26.10.2021, вторник, 20:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 0
Завершен
Эльче
47'
М. Лум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Эльче
Замена
А. Сивера
️️️️
Ф. Пачеко
84'
80'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
О. Маскарель
74'
Замена
П. Милья
️️️️
Т. Моренте
74'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Л. Бойе
Замена
Э. Мендес
️️️️
П. Понс
74'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ф. Пельистри
74'
63'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Фидель
63'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
Лукас
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Х. Наварро
60'
Замена
Т. Мойя
️️️️
Т. Пина
60'
ГОЛ! 1:0!
М. Лум
Пас отдал
В. Лагвардия
47'
42'
Желтая карточка
Э. Роко
Желтая карточка
Х. Наварро
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эльче
1
Кико Касилья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
20
Тони Мойя
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
14
Мамаду Силла
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
23
Иван Марконе
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
17
Хосан
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
6
Жерар Гумбау
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
21
Лум
8
Понс
17
Пина
11
Риоха
28
Пельистри
13
Хоселу
4-1-1-2-2
1
Касилья
13
Паласиос
3
Роко
6
Бигас
22
Мохика
8
Маскарель
10
Гути
20
Моренте
10
Фидель
7
Лукас
15
Бойе
1
Пачеко
1
Сивера
1
Сивера
1
Пачеко
23
Наварро
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Наварро
17
Пина
20
Мойя
20
Мойя
17
Пина
28
Пельистри
5
Гарсия
5
Гарсия
28
Пельистри
8
Понс
7
Мендес
7
Мендес
8
Понс
10
Фидель
15
Пасторе
15
Пасторе
10
Фидель
20
Моренте
11
Милья
11
Милья
20
Моренте
7
Лукас
9
Бенедетто
9
Бенедетто
7
Лукас
8
Маскарель
6
Гумбау
6
Гумбау
8
Маскарель
15
Бойе
9
Каррийо
9
Каррийо
15
Бойе
Остались в запасе
Алавес
Эльче
23
Иван Мартин
АП
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
14
Мамаду Силла
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
23
Иван Марконе
ОП
17
Хосан
ПВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Алавес - Эльче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
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