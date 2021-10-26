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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Гремио
Атлетико Гойяненсе - Гремио: обзор матча 26 октября 2021
Атлетико Гойяненсе
26.10.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Гремио
72'
М. Фрейтас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Гремио
90'
Желтая карточка
М. Борха
Желтая карточка
В. Маранхао
90'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Рональд
87'
Замена
Л. Оливейра
️️️️
A.
87'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
J.
87'
84'
Замена
Х. Кампас
️️️️
Алиссон
Замена
B. Montenegro
️️️️
A. LuÃs
78'
76'
Желтая карточка
Л. Фернандо
74'
Замена
Руан
️️️️
D. Souza
74'
Замена
Л. Фернандо
️️️️
М. Вилласанти
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Фрейтас
72'
70'
Красная карточка
П. Миранда
Желтая карточка
A. LuÃs
69'
69'
Желтая карточка
Рафинья
65'
Желтая карточка
Феррейра
Замена
J. Paulo
️️️️
З. Роберто
62'
58'
Замена
М. Борха
️️️️
J. Pyerre
57'
Замена
Феррейра
️️️️
Д. Коста
41'
Желтая карточка
Т. Сантос
29'
Желтая карточка
П. Миранда
24'
Желтая карточка
В. Каннеман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
99
Зе Роберто
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Гремио
12
Бренно
ВР
28
Пауло Миранда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
25
Алиссон
ЦП
7
Diego Souza
ЦФ
2
Вандерсон
ЦФ
4
Вальтер Каннеман
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
81
Lucão
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
3
Werley
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
44
Жонас Торо
ЦФ
Гремио
33
Бруно Кортес
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
19
Луис Фернандо
ЦП
49
Sarará
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
4
Руан
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
11
Феррейра
ЦФ
1-1-5
4
Вандерсон
18
17
Фрейтас
35
Рональд
97
5
Маранхао
16
Кариус
2-3-1-4
12
Бренно
28
Миранда
13
Рафинья
21
Сантос
20
Вилласанти
25
Алиссон
11
Коста
21
4
Каннеман
2
Вандерсон
7
18
44
Баральяс
44
Баральяс
18
0
2
Оливейра
2
Оливейра
0
99
Зе Роберто
10
10
99
Зе Роберто
97
26
26
97
35
Рональд
44
Торо
44
Торо
35
Рональд
20
Вилласанти
19
Фернандо
19
Фернандо
20
Вилласанти
25
Алиссон
8
Кампас
8
Кампас
25
Алиссон
21
93
Борха
93
Борха
21
7
4
Руан
4
Руан
7
11
Коста
11
Феррейра
11
Феррейра
11
Коста
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Гремио
14
Pedro Henrique
ЦЗ
81
Lucão
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
3
Werley
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
37
Дарлан
ОП
33
Бруно Кортес
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
81
Lucão
ЦФ
27
Луан Полли
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
3
Werley
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
33
Бруно Кортес
ЦЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
49
Sarará
ЦП
12
Габриэль Чапеко
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Гремио
2
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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