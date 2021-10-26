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Расписание матчей
Германия. Кубок
Оснабрюк - Фрайбург
Оснабрюк - Фрайбург: обзор матча 26 октября 2021
Оснабрюк
26.10.2021, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 3
Завершен
Фрайбург
90+7'
Л. Гугганиг
109'
С. Клаас
33'
В. Грифо
120'
К. Шлоттербек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Оснабрюк - Фрайбург
120'
ГОЛ! 2:2!
К. Шлоттербек
Пас отдал
Л. Хелер
Вторая желтая
B. Simakala
117'
ГОЛ! 2:1!
С. Клаас
Пас отдал
С. Келер
109'
109'
Замена
К. Сильдийя
️️️️
Л. Кюблер
109'
Замена
Н. Вайсхаупт
️️️️
В. Грифо
ГОЛ! 1:1!
Л. Гугганиг
Пас отдал
F. Kleinhansl
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
К. Шаде
90'
+4
Желтая карточка
В. Грифо
Желтая карточка
F. Kleinhansl
90'
+3
Замена
A. Wooten
️️️️
A. Opoku
88'
Замена
Л. Гугганиг
️️️️
U. Taffertshofer
88'
86'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Желтая карточка
B. Simakala
86'
82'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Я. Хаберер
76'
Желтая карточка
Л. Кюблер
Замена
D. Itter
️️️️
О. Траоре
74'
Замена
B. Simakala
️️️️
F. Higl
74'
66'
Замена
К. Шаде
️️️️
Э. Демирович
Замена
С. Клаас
️️️️
L. Kunze
60'
Желтая карточка
С. Келер
53'
34'
Желтая карточка
М. Эггештайн
33'
ГОЛ! 0:1!
В. Грифо
Пас отдал
Л. Хелер
27'
Замена
М. Гульде
️️️️
Ф. Линхарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оснабрюк
23
Омар Траоре
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
33
F. Higl
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
33
Timo Beermann
ЦФ
18
Maurice Trapp
ЦФ
22
Ulrich Taffertshofer
ЦФ
23
Свен Келер
ЦФ
20
M. Heider
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Оснабрюк
1
Tim Wiesner
ВР
29
Davide-Jerome Itter
ЦП
6
Tim Moller
ЦП
16
Ulrich Bapoh
ЦП
7
Ba-Muaka Simakala
ЦФ
5
Лукас Гугганиг
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
20
Sören Bertram
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
2-1-5
23
Траоре
3
13
22
17
20
23
Келер
18
3-3-1-1-2
32
Уфофф
13
Шлоттербек
3
Линхарт
4
Шлоттербек
17
Кюблер
27
Хефлер
30
Гюнтер
8
Эггештайн
32
Грифо
9
Демирович
9
Хелер
23
Траоре
29
29
23
Траоре
33
7
7
33
22
5
Гугганиг
5
Гугганиг
22
13
28
Клаас
28
Клаас
13
17
14
14
17
3
Линхарт
5
Гульде
5
Гульде
3
Линхарт
19
Хаберер
19
Хаберер
32
Грифо
7
Вайсхаупт
7
Вайсхаупт
32
Грифо
9
Демирович
7
Шаде
7
Шаде
9
Демирович
Хаберер
11
Чон
11
Чон
Хаберер
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
Остались в запасе
Оснабрюк
Фрайбург
1
Tim Wiesner
ВР
6
Tim Moller
ЦП
16
Ulrich Bapoh
ЦП
20
Sören Bertram
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
1
Марк Флеккен
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Tim Wiesner
ВР
6
Tim Moller
ЦП
16
Ulrich Bapoh
ЦП
20
Sören Bertram
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Оснабрюк - Фрайбург
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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