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Расписание матчей
Германия. Кубок
Нюрнберг - Гамбург
Нюрнберг - Гамбург: обзор матча 26 октября 2021
Нюрнберг
26.10.2021, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Гамбург
59'
Т. Думан
45'
Й. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нюрнберг - Гамбург
Замена
Ф. Нюрнбергер
️️️️
М. Меллер Дели
116'
100'
Замена
Д. Кинсомби
️️️️
Л. Рейс
Замена
Л. Шлаймер
️️️️
Н. Доведан
87'
Замена
M. Schäffler
️️️️
Э. Шуранов
87'
77'
Желтая карточка
С. Шонлау
60'
Замена
М. Винцгеймер
️️️️
М. Кауфманн
ГОЛ! 1:1!
Т. Думан
59'
51'
Желтая карточка
М. Мухайм
Замена
Т. Думан
️️️️
Т. Краусс
51'
45'
ГОЛ! 0:1!
Й. Дэвид
Пас отдал
С. Киттель
39'
Желтая карточка
Р. Глатцель
22'
Замена
М. Мухайм
️️️️
Т. Лайбольд
Желтая карточка
Н. Доведан
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
20
Лино Темпельман
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
22
Энрико Валентини
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Гамбург
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
20
Томми Дойл
ЦП
15
Йонас Дэвид
ЦФ
1
Даниэль Фернандес
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
8
Сонни Киттель
ЦФ
28
Йонас Мефферт
ЦФ
15
Людовит Рейс
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Килиан Фишер
ЦЗ
23
Mario Suver
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Тайлан Думан
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
9
Manuel Schäffler
ЦФ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Гамбург
28
Миро Мухайм
ЛЗ
44
Марио Вушкович
ЦЗ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
8
Давид Кинсомби
ЦФ
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
3-3-5
29
Хандверкер
4
Серенсен
26
17
Дели
5
Краусс
20
Темпельман
14
Доведан
25
30
Гайс
9
Шуранов
22
Валентини
1-1-5
4
Шонлау
20
Дойл
8
Киттель
29
Кауфманн
19
Глатцель
15
Рейс
28
Мефферт
5
Краусс
8
Думан
8
Думан
5
Краусс
17
Дели
15
Нюрнбергер
15
Нюрнбергер
17
Дели
9
Шуранов
9
9
9
Шуранов
14
Доведан
37
Шлаймер
37
Шлаймер
14
Доведан
14
Лайбольд
28
Мухайм
28
Мухайм
14
Лайбольд
15
Рейс
8
Кинсомби
8
Кинсомби
15
Рейс
29
Кауфманн
25
Винцгеймер
25
Винцгеймер
29
Кауфманн
Остались в запасе
Нюрнберг
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Килиан Фишер
ЦЗ
23
Mario Suver
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
25
Деннис Борковски
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
44
Марио Вушкович
ЦЗ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Килиан Фишер
ЦЗ
23
Mario Suver
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
25
Деннис Борковски
ЦФ
Остались в запасе
44
Марио Вушкович
ЦЗ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Нюрнберг - Гамбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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