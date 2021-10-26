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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Металлург Л - ЦСКА
Металлург Л - ЦСКА: обзор матча 26 октября 2021
Металлург Л
26.10.2021, вторник, 17:00
Россия. Кубок, группа 10, 3 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
41'
Э. Бохинен
85'
К. Бистрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - ЦСКА
Желтая карточка
Ю. Завезен
86'
85'
ГОЛ! 0:2!
К. Бистрович
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
А. Кутьин
81'
Замена
Н. Иванников
️️️️
А. Овчинников
81'
73'
Замена
Д. Боков
️️️️
В. Тороп
68'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
А. Дзагоев
Замена
Р. Шаповалов
️️️️
М. Яковлев
62'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Д. Поярков
62'
Желтая карточка
М. Яковлев
50'
Желтая карточка
Р. Войдель
46'
46'
Замена
И. Ахметов
️️️️
В. Яковлев
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бохинен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
78
Геннадий Киселев
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
7
Николай Иванников
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
98
Илья Визнович
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
3-4-1-2
13
Матюша
3
Сазонов
4
Редькович
3
Иваньков
20
Войдель
70
Арустамян
25
Поярков
78
Киселев
18
Яковлев
10
Овчинников
48
Кутьин
4-3-1-2
49
Тороп
17
Каптилович
5
Васин
3
Фукс
42
Щенников
32
Бохинен
66
Дзагоев
8
Бистрович
18
Кучаев
63
Чалов
14
Яковлев
18
Яковлев
15
Шаповалов
15
Шаповалов
18
Яковлев
48
Кутьин
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
48
Кутьин
10
Овчинников
7
Иванников
7
Иванников
10
Овчинников
25
Поярков
22
Завезен
22
Завезен
25
Поярков
49
Тороп
45
Боков
45
Боков
49
Тороп
14
Яковлев
97
Ахметов
97
Ахметов
14
Яковлев
66
Дзагоев
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
66
Дзагоев
Остались в запасе
Металлург Л
ЦСКА
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ОП
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Иван Обляков
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Вадим Черный
ОП
18
Вениамин Баязов
ОП
4
Антон Белов
ЦЗ
2
Константин Титов
ЦЗ
29
Евгений Фролов
ЦП
1
Давид Иканович
ВР
Остались в запасе
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
10
Иван Обляков
АП
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Металлург Л - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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Металлург Л
ЦСКА
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17:23
1
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16:59
10
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14:54
2
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08:54
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