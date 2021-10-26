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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бабельсберг 03 - РБ Лейпциг
Бабельсберг 03 - РБ Лейпциг: обзор матча 26 октября 2021
Бабельсберг 03
26.10.2021, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
45'
Д. Собослаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бабельсберг 03 - РБ Лейпциг
90'
+2
Замена
Э. Форсберг
️️️️
У. Новоа
Замена
F. Zille
️️️️
T. Schmidt
81'
80'
Замена
Й. Гвардиол
️️️️
М. Симакан
80'
Замена
И. Мориба
️️️️
Д. Собослаи
Желтая карточка
D. Frahn
74'
69'
Замена
К. Нкунку
️️️️
А. Силва
Желтая карточка
E. Can Gencel
49'
45'
ГОЛ! 0:1!
Д. Собослаи
Пас отдал
Ю. Поульсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бабельсберг 03
1
Jannick Theißen
ВР
5
Jake-Robert Wilton
ЦЗ
30
Petar Lela
ЦЗ
3
Marcus Hoffmann
ЦЗ
18
David Danko
ЦП
19
Marcel Rausch
ЦП
6
Paul Roman Wegener
ЦП
11
Tino Schmidt
ЦП
8
Emir Can Gencel
ЦП
23
Robin Muller
ЦФ
32
Daniel Frahn
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Бабельсберг 03
28
Marco Flügel
ВР
17
Mateo Kastrati
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
27
Nicola Jürgens
ЦП
21
Sven Reimann
ЦП
7
Jakub Moravec
ЦП
20
Felix Pilger
ЦФ
9
Frank Zille
ЦФ
24
Manuel Hartel
ЦФ
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
37
Сидни Ребигер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-5-2
1
5
30
3
19
6
11
8
18
32
23
4-1-1-2-2
1
Мартинес
39
Хенрикс
4
Орбан
3
Симакан
17
Анхелиньо
12
Адамс
44
Кампль
12
Новоа
8
Собослаи
19
Силва
15
Поульсен
11
9
9
11
19
Силва
28
Нкунку
28
Нкунку
19
Силва
3
Симакан
24
Гвардиол
24
Гвардиол
3
Симакан
8
Собослаи
6
Мориба
6
Мориба
8
Собослаи
12
Новоа
10
Форсберг
10
Форсберг
12
Новоа
Остались в запасе
Бабельсберг 03
РБ Лейпциг
28
Marco Flügel
ВР
17
Mateo Kastrati
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
27
Nicola Jürgens
ЦП
21
Sven Reimann
ЦП
7
Jakub Moravec
ЦП
20
Felix Pilger
ЦФ
24
Manuel Hartel
ЦФ
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
28
Marco Flügel
ВР
17
Mateo Kastrati
ЦЗ
22
Janne Sietan
ЦП
27
Nicola Jürgens
ЦП
21
Sven Reimann
ЦП
7
Jakub Moravec
ЦП
20
Felix Pilger
ЦФ
24
Manuel Hartel
ЦФ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
37
Сидни Ребигер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Бабельсберг 03 - РБ Лейпциг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бабельсберг 03
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бабельсберг 03
0 : 1
26.10.2021
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бабельсберг 03
2 : 2
07.08.2021
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бабельсберг 03
0 : 4
20.08.2016
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бабельсберг 03
1 : 2
09.08.2008
Майнц
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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