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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бабельсберг 03 - Гройтер Фюрт
Бабельсберг 03 - Гройтер Фюрт: обзор матча 07 августа 2021
Бабельсберг 03
07.08.2021, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Гройтер Фюрт
70'
M. Hoffmann
22'
Б. Хргота (П)
85'
Ю. Грин
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бабельсберг 03 - Гройтер Фюрт
Пенальти не реализован!
М. Бауэр
ГОЛ!
Н. Сарпей
1:4
ГОЛ!
А. Барри
1:3
Пенальти не реализован!
Б. Хргота
ГОЛ!
П. Зегуйн
1:2
ГОЛ!
Ю. Грин
1:1
ГОЛ!
D. Frahn
1:0
120'
Желтая карточка
А. Барри
112'
Замена
Н. Сарпей
️️️️
Т. Тильман
102'
Желтая карточка
П. Зегуйн
85'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Грин
Пас отдал
А. Барри
74'
Замена
А. Файн
️️️️
Н. Зойферт
Желтая карточка
D. Frahn
73'
ГОЛ! 1:1!
M. Hoffmann
Пас отдал
T. Schmidt
70'
68'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Д. Левелинг
46'
Замена
А. Барри
️️️️
С. Аста
39'
Желтая карточка
Н. Зойферт
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Хргота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бабельсберг 03
3
Marcus Hoffmann
ЦЗ
19
Marcel Rausch
ЦП
11
Tino Schmidt
ЦП
18
David Danko
ЦП
32
Daniel Frahn
ЦФ
Гройтер Фюрт
4
Джастин Хогма
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
33
Мариус Функ
ЦФ
21
Джидеон Юнг
ЦФ
5
Максимилиан Бауэр
ЦФ
30
Пауль Зегуйн
ЦФ
37
Юлиан Грин
ЦФ
2
Симон Аста
ЦФ
11
Тимоти Тильман
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Бабельсберг 03
1
Jannick Theißen
ВР
Гройтер Фюрт
29
Адриан Файн
ОП
18
Диксон Абиама
ЦФ
14
Нуно Сарпей
ЦФ
5
Абдурахман Барри
ЦФ
30
Саша Бурхерт
ЦФ
1-3-1
3
19
11
18
32
1-1-5
4
Хогма
8
Зойферт
30
Зегуйн
10
Хргота
11
Тильман
2
Аста
37
Грин
8
Зойферт
29
Файн
29
Файн
8
Зойферт
18
Левелинг
18
Абиама
18
Абиама
18
Левелинг
11
Тильман
14
Сарпей
14
Сарпей
11
Тильман
2
Аста
5
Барри
5
Барри
2
Аста
Остались в запасе
Бабельсберг 03
Гройтер Фюрт
1
Jannick Theißen
ВР
30
Саша Бурхерт
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
1
Jannick Theißen
ВР
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Бабельсберг 03 - Гройтер Фюрт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бабельсберг 03
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бабельсберг 03
0 : 1
26.10.2021
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бабельсберг 03
2 : 2
07.08.2021
Гройтер Фюрт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бабельсберг 03
0 : 4
20.08.2016
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Бабельсберг 03
1 : 2
09.08.2008
Майнц
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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Бабельсберг 03
Гройтер Фюрт
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
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2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Кубок Германии. «Лейпциг» и «Боруссия» Д вышли в 1/8 финала
2021.10.26 22:59
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
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2022.04.23 18:36
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2022.04.23 17:32
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Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
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