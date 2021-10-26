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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Оренбург - Динамо
Оренбург - Динамо: обзор матча 26 октября 2021
Оренбург
26.10.2021, вторник, 15:00
Россия. Кубок, группа 11, 3 тур
0 : 3
Завершен
Динамо
8'
К. Тюкавин
81'
Н. Моро
87'
Р. Евгеньев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Динамо
87'
ГОЛ! 0:3!
Р. Евгеньев
83'
Замена
С. Игбун
️️️️
В. Грулев
83'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
К. Тюкавин
81'
ГОЛ! 0:2!
Н. Моро
72'
Замена
Н. Моро
️️️️
А. Захарян
Замена
А. Малых
️️️️
С. Козлов
69'
58'
Замена
Д. Макаров
️️️️
К. Н'Жи
Желтая карточка
Н. Прудников
52'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
А. Диалло
46'
Замена
Н. Титков
️️️️
А. Шаболин
46'
46'
Замена
Д. Фомин
️️️️
С. Шиманьски
Желтая карточка
М. Стаматов
38'
Желтая карточка
Т. Аюпов
20'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Тюкавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Аршак Корян
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
57
Евгений Болотов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
4-1-1-2-2
60
Полетаев
30
Стаматов
3
Гойкович
6
Козлов
15
Эктов
8
Аюпов
8
Миронов
11
Шаболин
77
Корян
91
Диалло
11
Прудников
4-1-3-2
31
Лещук
18
Паршивлюк
2
Бальбуэна
4
Евгеньев
7
Скопинцев
50
Кутицкий
9
Н'Жи
23
Захарян
27
Грулев
70
Тюкавин
17
Шиманьски
6
Козлов
12
Малых
12
Малых
6
Козлов
11
Шаболин
18
Титков
18
Титков
11
Шаболин
91
Диалло
7
Фамейе
7
Фамейе
91
Диалло
9
Н'Жи
77
Макаров
77
Макаров
9
Н'Жи
17
Шиманьски
74
Фомин
74
Фомин
17
Шиманьски
23
Захарян
6
Моро
6
Моро
23
Захарян
70
Тюкавин
91
Гладышев
91
Гладышев
70
Тюкавин
27
Грулев
44
Игбун
44
Игбун
27
Грулев
Остались в запасе
Оренбург
Динамо
1
Евгений Гошев
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Оренбург - Динамо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Стадион:
Газовик
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