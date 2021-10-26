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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Лидс
Арсенал - Лидс: обзор матча 26 октября 2021
Арсенал
26.10.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Лидс
55'
К. Чамберс
69'
Э. Нкетиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Лидс
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Р. Холдинг
76'
Замена
А. Локонга
️️️️
М. Эль-Ненни
72'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Э. Смит-Роу
72'
70'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
Родриго
70'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Д. Джеймс
ГОЛ! 2:0!
Э. Нкетиа
69'
Желтая карточка
С. Соареш
59'
59'
Замена
Л. Купер
️️️️
Д. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
К. Чамберс
Пас отдал
Н. Пепе
55'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Б. Уайт
55'
53'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Т. Робертс
46'
Замена
М. Клих
️️️️
А. Форшоу
23'
Желтая карточка
Т. Робертс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
16
Коди Драме
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
5
Лео Ельде
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
4-2-2-2
1
Лено
23
Колашинац
6
Холдинг
4
Уайт
21
Соареш
6
Эль-Ненни
2
Мэйтленд-Найлс
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
9
Нкетиа
19
Пепе
3-1-1-2-3
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
3
Льоренте
27
Филлипс
28
Форшоу
7
Джеймс
11
Харрисон
19
Робертс
19
Родриго
16
Драме
6
Холдинг
17
Тавареш
17
Тавареш
6
Холдинг
4
Уайт
12
Чамберс
12
Чамберс
4
Уайт
6
Эль-Ненни
6
Локонга
6
Локонга
6
Эль-Ненни
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
91
Ляказетт
32
Смит-Роу
19
Родриго
20
Гринвуд
20
Гринвуд
19
Родриго
3
Льоренте
6
Купер
6
Купер
3
Льоренте
28
Форшоу
43
Клих
43
Клих
28
Форшоу
7
Джеймс
38
Саммервил
38
Саммервил
7
Джеймс
19
Робертс
11
Гелхардт
11
Гелхардт
19
Робертс
Остались в запасе
Арсенал
Лидс
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
5
Лео Ельде
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
5
Лео Ельде
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Арсенал - Лидс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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