Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Дженоа
Специя - Дженоа: обзор матча 26 октября 2021
Специя
26.10.2021, вторник, 19:30
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
66'
С. Сиригу (АГ)
86'
Д. Кришито (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Специя - Дженоа
89'
Желтая карточка
А. Масиелло
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кришито
Желтая карточка
И. Проведель
85'
79'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
Замена
Ж. Антист
️️️️
Э. Сальседо
77'
75'
Замена
П. Галдамес
️️️️
М. Бадель
70'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Я. Каллон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Сиригу
66'
65'
Желтая карточка
Я. Каллон
61'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
В. Бехрами
60'
Желтая карточка
Д. Бираски
Замена
Э. Колли
️️️️
Д. Стрелец
59'
Желтая карточка
С. Бастони
55'
46'
Замена
С. Стураро
️️️️
К. Экубан
46'
Замена
Д. Бираски
️️️️
А. Камбьясо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
47
Милан Бадель
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
7
Суф Подгоряну
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Пабло Галдамес
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-2-2-3
49
Проведель
55
Христов
43
Николау
4
Феррер
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
21
Коваленко
13
Стрелец
10
Сальседо
18
Нзола
4-1-2-1-2
46
Сиригу
22
Васкес
5
Масиелло
4
Кришито
20
Камбьясо
6
Ровелла
47
Бадель
85
Бехрами
11
Каллон
21
Дестро
81
Экубан
13
Стрелец
19
Колли
19
Колли
13
Стрелец
10
Сальседо
9
Антист
9
Антист
10
Сальседо
20
Камбьясо
4
Бираски
4
Бираски
20
Камбьясо
47
Бадель
4
Галдамес
4
Галдамес
47
Бадель
81
Экубан
27
Стураро
27
Стураро
81
Экубан
11
Каллон
21
Пандев
21
Пандев
11
Каллон
85
Бехрами
10
Кайседо
10
Кайседо
85
Бехрами
Остались в запасе
Специя
Дженоа
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
7
Абдулайе Туре
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
1
Адриан Шемпер
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
7
Абдулайе Туре
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Специя - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
Новости команд
Все
Специя
Дженоа
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+