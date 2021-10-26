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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Кадис
Вильярреал - Кадис: обзор матча 26 октября 2021
Вильярреал
26.10.2021, вторник, 22:30
Испания. Примера, 11 тур
3 : 3
Завершен
Кадис
43'
П. Торрес
80'
Б. Диа
90+5'
А. Данжума
14'
Э. Лосано
45+1'
Э. Лосано
52'
Э. Лосано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Кадис
ГОЛ! 3:3!
А. Данжума
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
В. Ароян
89'
Желтая карточка
К. Акапо
ГОЛ! 2:3!
Б. Диа
Пас отдал
С. Орье
80'
Замена
Б. Диа
️️️️
П. Алькасер
74'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
74'
71'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
Фали
71'
Замена
Ф. Андоне
️️️️
Э. Лосано
Желтая карточка
Ф. Коклен
70'
64'
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Карселен
Замена
С. Орье
️️️️
В. Иборра
62'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
М. Тригерос
61'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
М. Гаспар
61'
59'
Желтая карточка
И. Альехо
53'
Замена
К. Акапо
️️️️
Й. Йонссон
53'
Замена
И. Альехо
️️️️
И. Чапела
52'
ГОЛ! 1:3!
Э. Лосано
Пас отдал
Р. Собрино
50'
Желтая карточка
Э. Лосано
Желтая карточка
П. Алькасер
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Э. Лосано
Пас отдал
Фали
ГОЛ! 1:1!
П. Торрес
Пас отдал
Д. Парехо
43'
37'
Желтая карточка
Фали
32'
Желтая карточка
Л. Эспино
Желтая карточка
А. Манди
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лосано
Пас отдал
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
24
Иван Чапела
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
14
Иван Альехо
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
4-3-2-1
1
Асенхо
23
Педраса
2
Манди
14
Торрес
2
Гаспар
14
Тригерос
10
Парехо
10
Иборра
7
Данжума
10
Пино
9
Алькасер
3-3-1-3
23
Ледесма
33
Ароян
23
Чуст
3
Фали
20
Карселен
16
Йонссон
18
Эспино
8
Алекс
19
Собрино
11
Лосано
24
Чапела
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
10
Иборра
92
Орье
92
Орье
10
Иборра
14
Тригерос
13
Коклен
13
Коклен
14
Тригерос
2
Гаспар
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
2
Гаспар
9
Алькасер
22
Диа
22
Диа
9
Алькасер
16
Йонссон
29
Акапо
29
Акапо
16
Йонссон
3
Фали
6
Аларкон
6
Аларкон
3
Фали
20
Карселен
25
Санчес
25
Санчес
20
Карселен
24
Чапела
14
Альехо
14
Альехо
24
Чапела
11
Лосано
7
Андоне
7
Андоне
11
Лосано
Остались в запасе
Вильярреал
Кадис
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Вильярреал - Кадис
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
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