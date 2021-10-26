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Расписание матчей
Германия. Кубок
Пройссен - Герта
Пройссен - Герта: обзор матча 26 октября 2021
Пройссен
26.10.2021, вторник, 19:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Герта
41'
T. Deters
3'
С. Йоветич
79'
И. Бельфодиль
83'
М. Рихтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Пройссен - Герта
Желтая карточка
R. Ziegele
90'
+2
Замена
J. Dahlke
️️️️
M. Thiel
85'
83'
ГОЛ! 1:3!
М. Рихтер
Пас отдал
С. Сердар
Замена
M. Farrona-Pulido
️️️️
T. Deters
81'
79'
ГОЛ! 1:2!
И. Бельфодиль
76'
Замена
М. Маолида
️️️️
С. Йоветич
76'
Замена
К. Пентек
️️️️
Д. Зелке
74'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
71'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Д. Ястржембски
Замена
L. Hemmerich
️️️️
A. Langlitz
69'
Желтая карточка
D. Klann
68'
Желтая карточка
A. Langlitz
62'
Желтая карточка
J. Schauerte
56'
55'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ю. Эккеленкамп
55'
Замена
С. Сердар
️️️️
В. Дарида
46'
Желтая карточка
Ю. Эккеленкамп
Вторая желтая
Н. Ремберг
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
T. Deters
Пас отдал
A. Langlitz
41'
Желтая карточка
Н. Ремберг
36'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Д. Ястржембски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пройссен
35
Maximilian Schulze Niehues
ВР
5
Julian Schauerte
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
23
Alexander Langlitz
ЦЗ
14
Thorben Deters
ЦП
13
Marvin Thiel
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
18
Dominik Klann
ЦП
14
Robin Ziegele
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
25
Gerrit Wegkamp
ЦФ
Главный тренер
Саша Хильдман
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Пройссен
1
Marko Dedovic
ВР
15
Simon Scherder
ЦЗ
21
Luke Hemmerich
ЦЗ
34
Jannik Borgmann
ЦЗ
14
Joshua Holtby
ЦП
10
Manuel Farrona-Pulido
ЦФ
9
Jan Dahlke
ЦФ
41
Deniz-Fabian Bindemann
ЦФ
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-4-3
35
5
33
23
14
21
Ремберг
18
13
25
11
Теклаб
14
4-1-2-1-2
1
Шволов
42
Зеефуик
44
Гехтер
28
Боята
21
Платтенхардт
29
Тусар
32
Эккеленкамп
16
Дарида
27
Ястржембски
9
Йоветич
9
Зелке
23
21
21
23
14
10
10
14
13
9
9
13
9
Йоветич
9
Маолида
9
Маолида
9
Йоветич
16
Дарида
8
Сердар
8
Сердар
16
Дарида
32
Эккеленкамп
5
Рихтер
5
Рихтер
32
Эккеленкамп
9
Зелке
9
Пентек
9
Пентек
9
Зелке
27
Ястржембски
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
27
Ястржембски
Остались в запасе
Пройссен
Герта
1
Marko Dedovic
ВР
15
Simon Scherder
ЦЗ
34
Jannik Borgmann
ЦЗ
14
Joshua Holtby
ЦП
41
Deniz-Fabian Bindemann
ЦФ
Главный тренер
Саша Хильдман
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Marko Dedovic
ВР
15
Simon Scherder
ЦЗ
34
Jannik Borgmann
ЦЗ
14
Joshua Holtby
ЦП
41
Deniz-Fabian Bindemann
ЦФ
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
Главный тренер
Саша Хильдман
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Пройссен - Герта
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Пройссен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Пройссен
- : -
28.11.2026
Ферль
Германия. Третья Лига, 14 тур
Хоффенхайм II
4 : 0
21.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Алемания
2 : 1
01.11.2026
Пройссен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Пройссен
1 : 0
25.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Сонненхоф Гросаспах
3 : 2
17.10.2026
Пройссен
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
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