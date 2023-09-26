Смотреть прямую трансляцию матча «Пройссен» – «Бавария», 1/32 кубка Германии оп футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Пройссен»: Шенк, Кок, Лоренц, Мровка, Бокль, Кайрева, Батмаз, Кулис, тер Хорст, Баззоли, Хан.

«Бавария»: Перец, Дэвис, Мазрауи, Киммих, Горецка, Лаймер, Гнабри, Коман, Шупо-Мотинг, Тель, Мусиала.

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пройссен» – «Бавария»