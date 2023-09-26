Смотреть прямую трансляцию матча «Пройссен» – «Бавария», 1/32 кубка Германии оп футболу на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2023, в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Пройссен»: Шенк, Кок, Лоренц, Мровка, Бокль, Кайрева, Батмаз, Кулис, тер Хорст, Баззоли, Хан.
«Бавария»: Перец, Дэвис, Мазрауи, Киммих, Горецка, Лаймер, Гнабри, Коман, Шупо-Мотинг, Тель, Мусиала.
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пройссен» – «Бавария»
- Встречу в прямом эфире покажет megogo.net.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»