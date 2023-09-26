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Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами

Фанаты «Баварии» устроили необычный протест на выездном матче Кубка Германии против «Пройссена».

Ультрас мюнхенского клуба закидали поле теннисными мячами и активно жгли файеры. Причина беспорядков – недовольство из-за проведения Суперкубка Германии 12 августа, когда другие немецкие команды играли в Кубке.

Из-за участия в Суперкубке «Бавария» провела свой дебютный матч в Кубке лишь полтора месяца спустя. Это сильно разозлило фанатов, которые выплеснули свою злость в матче с клубом из третьей немецкой лиги.

Видимо, среди поклонников «Баварии» очень много любителей тенниса – на поле было выброшено 185 мячей!

Поведение фанатов обойдется клубу штрафом в 65 тысяч евро – по 350 евро за каждый мяч.

Германия. Кубок Бавария Пройссен
Комментарии (1)
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acor94
1695807574
А вот с фан айди уже сидели бы обезьяны ультрасские по клеткам.
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