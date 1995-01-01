Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами

А вот с фан айди уже сидели бы обезьяны ультрасские по клеткам.
Что они хотели сказать?
Фанаты «Баварии» устроили необычный протест на выездном матче Кубка Германии против «Пройссена».
Ультрас мюнхенского клуба закидали поле теннисными мячами и активно жгли файеры. Причина беспорядков – недовольство из-за проведения Суперкубка Германии 12 августа, когда другие немецкие команды играли в Кубке.
Из-за участия в Суперкубке «Бавария» провела свой дебютный матч в Кубке лишь полтора месяца спустя. Это сильно разозлило фанатов, которые выплеснули свою злость в матче с клубом из третьей немецкой лиги.
Видимо, среди поклонников «Баварии» очень много любителей тенниса – на поле было выброшено 185 мячей!
Поведение фанатов обойдется клубу штрафом в 65 тысяч евро – по 350 евро за каждый мяч.