Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Бомбалейла Все блоги -

    Яркий протест ультрас «Баварии» в Кубке Германии: забросали все поле теннисными мячами

    26 сентября, 23:59
    Что они хотели сказать?

    Фанаты «Баварии» устроили необычный протест на выездном матче Кубка Германии против «Пройссена».

    Ультрас мюнхенского клуба закидали поле теннисными мячами и активно жгли файеры. Причина беспорядков – недовольство из-за проведения Суперкубка Германии 12 августа, когда другие немецкие команды играли в Кубке.

    Из-за участия в Суперкубке «Бавария» провела свой дебютный матч в Кубке лишь полтора месяца спустя. Это сильно разозлило фанатов, которые выплеснули свою злость в матче с клубом из третьей немецкой лиги.

    Видимо, среди поклонников «Баварии» очень много любителей тенниса – на поле было выброшено 185 мячей!

    Поведение фанатов обойдется клубу штрафом в 65 тысяч евро – по 350 евро за каждый мяч.

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3989

      acor94 18 часов назад

      А вот с фан айди уже сидели бы обезьяны ультрасские по клеткам.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+