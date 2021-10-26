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Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Ингольштадт
Боруссия Д - Ингольштадт: обзор матча 26 октября 2021
Боруссия Д
26.10.2021, вторник, 21:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Ингольштадт
72'
Т. Азар
81'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Ингольштадт
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
Ю. Брандт
87'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
М. Вольф
87'
Замена
М. Аканджи
️️️️
М. Хуммельс
83'
ГОЛ! 2:0!
Т. Азар
Пас отдал
Ю. Брандт
81'
81'
Замена
G. Haider
️️️️
D. Linsmayer
81'
Замена
S. Kutschke
️️️️
M. Stendera
ГОЛ! 1:0!
Т. Азар
Пас отдал
Ю. Брандт
72'
71'
Замена
Ф. Бильбия
️️️️
Ф. Кайя
Замена
М. Ройс
️️️️
Ш. Тиггес
71'
Замена
Т. Азар
️️️️
Т. Менье
71'
62'
Желтая карточка
N. RÃ¶seler
13'
Желтая карточка
М. Рехль
Желтая карточка
Т. Менье
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Ингольштадт
97
Фабиан Бантич
ВР
17
Michael Heinloth
ЦЗ
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
13
Nils RÃ¶seler
ЦЗ
39
Томас Келлер
ЦЗ
10
Marc Stendera
ЦЗ
21
Rico Preißinger
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
6
Denis Linsmayer
ЦФ
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Антониос Пападопулос
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Ингольштадт
1
Robert Jendrusch
ВР
30
Stefan Kutschke
ЦП
21
D. Franke
ЦФ
38
Gabriel Haider
ЦФ
13
Филип Бильбия
ЦФ
17
Jalen Hawkins
ЦФ
0
M. Beister
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хитц
27
Вольф
5
Понграчич
15
Хуммельс
12
Менье
23
Джан
28
Витсель
5
Беллингем
19
Рейньер
8
Брандт
27
Тиггес
3-2-1-3
97
Бантич
13
39
Келлер
10
17
35
21
6
14
Кайя
34
Рехль
15
Хуммельс
25
Аканджи
25
Аканджи
15
Хуммельс
8
Брандт
25
Пасслак
25
Пасслак
8
Брандт
27
Тиггес
18
Ройс
18
Ройс
27
Тиггес
12
Менье
9
Азар
9
Азар
12
Менье
27
Вольф
7
Кнауфф
7
Кнауфф
27
Вольф
10
30
30
10
6
38
38
6
14
Кайя
13
Бильбия
13
Бильбия
14
Кайя
Остались в запасе
Боруссия Д
Ингольштадт
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
1
Robert Jendrusch
ВР
21
D. Franke
ЦФ
17
Jalen Hawkins
ЦФ
0
M. Beister
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Унбехаун
ВР
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
Остались в запасе
1
Robert Jendrusch
ВР
21
D. Franke
ЦФ
17
Jalen Hawkins
ЦФ
0
M. Beister
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Боруссия Д - Ингольштадт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
5 : 0
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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