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Расписание матчей
Германия. Кубок
Майнц - Арминия
Майнц - Арминия: обзор матча 26 октября 2021
Майнц
26.10.2021, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Арминия
53'
Ж. Буркардт
59'
К. Онисиво
114'
М. Ингвартсен
2'
М. Окугава
89'
Ф. Клоз
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Майнц - Арминия
ГОЛ! 3:2!
М. Ингвартсен
Пас отдал
А. Салаи
114'
99'
Желтая карточка
Г. Рамуш
89'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Клоз
Пас отдал
П. Виммер
Желтая карточка
А. Мартин
83'
Замена
А. Сташ
️️️️
Ж. Бутьюс
82'
Замена
М. Ниахате
️️️️
А. Хак
82'
79'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
М. Окугава
78'
Замена
Я. Серра
️️️️
Б. Ласм
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Онисиво
73'
67'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Ф. Крюгер
67'
Замена
Р. Хак
️️️️
А. Шепф
67'
Замена
Н. де Медина
️️️️
А. Андраде
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
66'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Л. Джэ Сон
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Онисиво
Пас отдал
Ж. Буркардт
59'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Буркардт
Пас отдал
К. Онисиво
53'
48'
Желтая карточка
А. Пипер
38'
Желтая карточка
А. Шепф
20'
Желтая карточка
М. Претль
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Окугава
Пас отдал
П. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
6
Фабиан Кунце
ОП
13
Янни Серра
ЦФ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
3-2-1-1-3
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
4
Немет
24
Мартин
30
Видмер
31
Кор
14
Бутьюс
9
Онисиво
7
Джэ Сон
9
Буркардт
3-1-3-1-2
1
Ортега
5
Рамуш
16
Андраде
5
Пипер
24
Претль
7
Окугава
18
Шепф
25
Чиборра
8
Виммер
11
Ласм
26
Крюгер
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
42
Хак
19
Ниахате
19
Ниахате
42
Хак
14
Бутьюс
18
Сташ
18
Сташ
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
18
Баррейро
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Онисиво
11
Салаи
11
Салаи
9
Онисиво
7
Окугава
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Окугава
16
Андраде
4
де Медина
4
де Медина
16
Андраде
18
Шепф
25
Хак
25
Хак
18
Шепф
11
Ласм
13
Серра
13
Серра
11
Ласм
26
Крюгер
9
Клоз
9
Клоз
26
Крюгер
Остались в запасе
Майнц
Арминия
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Майнц - Арминия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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