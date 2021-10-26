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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Спорт Ресифи
Палмейрас - Спорт Ресифи: обзор матча 26 октября 2021
Палмейрас
26.10.2021, вторник, 03:30
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Спорт Ресифи
53'
Л. Адриано
81'
Ф. Мело
4'
L. Barcia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Спорт Ресифи
Замена
Данило
️️️️
Дуду
90'
Желтая карточка
Г. Гомес
85'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мело
Пас отдал
Виллиан
81'
Замена
П. де Паула
️️️️
Р. Вейга
79'
74'
Желтая карточка
З. Велисон
Замена
Виллиан
️️️️
Рони
67'
Замена
Дейверсон
️️️️
Л. Адриано
67'
67'
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Микаэл
ГОЛ! 1:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Г. Скарпа
53'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
Данило
46'
36'
Желтая карточка
M. Silva
19'
Замена
П. Мосселин
️️️️
L. Barcia
4'
ГОЛ! 0:1!
L. Barcia
Пас отдал
Л. Джуба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
92
Дуду
ЦФ
23
Рафаэль Вейга
ЦФ
33
Рони
ЦФ
8
Данило
ЦФ
30
Фелипе Мело
ЦФ
13
Луан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Спорт Ресифи
7
Leandro Barcia
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
4
Чико
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
1
Маилсон
ЦФ
Палмейрас
15
Данило
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
11
Виллиан
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
12
Патрик де Паула
ЦФ
21
Уэсли
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Renan
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
10
Густаво Скарпа
ЦФ
Спорт Ресифи
2
Хайнер
ЦФ
70
Cristiano
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
94
Паулиньо Мосселин
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
2-5
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
33
Рони
13
Луан
30
Мело
8
Данило
23
Вейга
5
77
1
Маилсон
15
4
Чико
28
Велисон
92
Дуду
15
Данило
15
Данило
92
Дуду
33
Рони
11
Виллиан
11
Виллиан
33
Рони
4
Адриано
16
Дейверсон
16
Дейверсон
4
Адриано
23
Вейга
12
де Паула
12
де Паула
23
Вейга
8
Данило
10
Скарпа
10
Скарпа
8
Данило
2
Хайнер
2
Хайнер
7
94
Мосселин
94
Мосселин
7
87
Микаэл
22
22
87
Микаэл
Остались в запасе
Палмейрас
Спорт Ресифи
35
Матеус Фернандес
ЦП
21
Уэсли
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Renan
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
70
Cristiano
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
Остались в запасе
35
Матеус Фернандес
ЦП
21
Уэсли
ЦФ
27
Габриэль Верон
ЦФ
77
Брено Лопес
ЦФ
13
Renan
ЦФ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦФ
42
Jailson
ЦФ
Остались в запасе
70
Cristiano
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
91
Pedro
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Палмейрас - Спорт Ресифи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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