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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАОК
Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 24 октября 2021
Олимпиакос
24.10.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
ПАОК
22'
А. Камара
31'
Г. Масурас
81'
Т. Мург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ПАОК
Замена
П. Кунде
️️️️
А. Камара
84'
Замена
М. Врусаи
️️️️
Г. Масурас
84'
81'
ГОЛ! 2:1!
Т. Мург
79'
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Митрица
Замена
А. Бухалакис
️️️️
М. Камара
71'
60'
Замена
А. Митрица
️️️️
Сидклей
60'
Замена
Виейринья
️️️️
Д. Бисесвар
60'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
59'
Желтая карточка
М. Камара
58'
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
52'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Г. Родригеш
46'
46'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
А. Эсити
44'
Желтая карточка
Д. Бисесвар
ГОЛ! 2:0!
Г. Масурас
Пас отдал
А. Камара
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
22'
16'
Желтая карточка
Сидклей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Тикиньо
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
20
Виейринья
ЦП
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
4
Сиссе
70
Лала
6
М'Вила
2
Камара
10
Родригеш
20
Камара
7
Масурас
19
Эль-Араби
3-5-2
1
Пасхалакис
15
Варела
5
Михайлидис
17
Сидклей
22
Шваб
14
Живкович
8
Аугусто
2
Алвес
13
Эсити
21
Бисесвар
29
Акпом
10
Родригеш
7
Оникуру
7
Оникуру
10
Родригеш
2
Камара
41
Бухалакис
41
Бухалакис
2
Камара
20
Камара
25
Кунде
25
Кунде
20
Камара
7
Масурас
17
Врусаи
17
Врусаи
7
Масурас
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
13
Эсити
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
13
Эсити
17
Сидклей
28
Митрица
28
Митрица
17
Сидклей
Митрица
99
Мург
99
Мург
Митрица
21
Бисесвар
20
Виейринья
20
Виейринья
21
Бисесвар
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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