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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Куяба
Атлетико Минейро - Куяба: обзор матча 24 октября 2021
Атлетико Минейро
24.10.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Куяба
4'
Халк
45+3'
Жаир
2'
Эверсон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Куяба
Замена
Ч. Че
️️️️
И. Фернандес
88'
Замена
Ревер
️️️️
Жаир
78'
Замена
Д. Коста
️️️️
Халк
78'
76'
Замена
F. Marques
️️️️
M.
Замена
Д. Саварино
️️️️
М. Сарачо
68'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Кено
68'
65'
Замена
U. Correia
️️️️
A.
65'
Замена
É.
️️️️
J.
46'
Замена
Юри
️️️️
R. Gava
46'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Камило
ГОЛ! 2:1!
Жаир
Пас отдал
Г. Арана
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Халк
Пас отдал
Кено
4'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Эверсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Эверсон
ЦФ
20
Кено
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Куяба
22
Вальтер
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
29
Клайсон
ЦП
6
Uendel
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
22
Max
ЦФ
27
Камило
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
2
Жоао Лукас
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Додо
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
14
Натан
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Куяба
21
Guilherme Pato
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
77
Osman
ЦФ
19
Élton
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
50
Юри
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
3-2-1-5
6
Алонсо
13
Арана
23
Гуга
8
Жаир
29
Аллан
7
Халк
20
Кено
6
Силва
11
Сарачо
8
Фернандес
22
Эверсон
2-1-5
22
Вальтер
33
Эмпереур
4
Паулао
29
Клайсон
18
2
Лукас
18
27
Камило
22
8
Жаир
4
Ревер
4
Ревер
8
Жаир
11
Сарачо
11
Саварино
11
Саварино
11
Сарачо
8
Фернандес
3
Че Че
3
Че Че
8
Фернандес
7
Халк
19
Коста
19
Коста
7
Халк
20
Кено
11
Варгас
11
Варгас
20
Кено
18
19
19
18
22
19
19
22
27
Камило
7
Кафу
7
Кафу
27
Камило
18
50
Юри
50
Юри
18
18
8
8
18
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Куяба
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
14
Натан
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
21
Guilherme Pato
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
77
Osman
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Додо
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
14
Натан
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Остались в запасе
21
Guilherme Pato
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
77
Osman
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Атлетико Минейро - Куяба
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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