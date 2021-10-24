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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Мьёндален
Тромсе - Мьёндален: обзор матча 24 октября 2021
Тромсе
24.10.2021, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 0
Завершен
Мьёндален
11'
Э. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тромсе - Мьёндален
86'
Замена
J. Solberg
️️️️
M. Ovenstad
Замена
З. Ондрашек
️️️️
Р. Эспейор
68'
ГОЛ! 1:0!
Э. Китолано
Пас отдал
Т. Тотланд
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Мьёндален
4
Daniel Janevski
ЦЗ
21
Herman Kleppa
ЦП
4
Markus Nakkim
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Тромсе
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
1-1-5
28
Психе
17
Китолано
14
Тотланд
28
Карлстрем
94
Миккельсен
11
Эспейор
5
Опсал
1-1-5
4
21
35
17
18
31
7
Ларсен
11
Эспейор
13
Ондрашек
13
Ондрашек
11
Эспейор
20
Эбийе
20
Эбийе
17
6
6
17
Остались в запасе
Тромсе
Мьёндален
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
31
Albin Sporrong
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
2
Adam Örn Arnarson
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
15
Magnus Andersen
ЦФ
Остались в запасе
31
Albin Sporrong
ЦП
1
Sosha Makani
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Тромсе - Мьёндален
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
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