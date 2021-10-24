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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Рапид
Хартберг - Рапид: обзор матча 24 октября 2021
Хартберг
24.10.2021, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Рапид
90+7'
Т. Роттер
11'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Рапид
ГОЛ! 1:1!
Т. Роттер
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Р. Любичич
82'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
Т. Балло
Желтая карточка
Т. Роттер
79'
Замена
M. Schantl
️️️️
D. Stec
75'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Д. Авдияй
75'
72'
Замена
К. Китагава
️️️️
Э. Кара
72'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Фонтас
53'
Замена
Т. Шик
️️️️
Л. Граймль
Замена
М. Хорват
️️️️
Н. Белакович
46'
42'
Желтая карточка
С. Граховац
Желтая карточка
Д. Авдияй
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
10
Неманья Белакович
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
15
Срджан Граховац
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
22
Marcel Schantl
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
11
Матия Хорват
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Свете
22
6
Зоннляйтнер
31
Роттер
28
Хайль
14
Клем
10
Белакович
23
Кайнц
10
Авдияй
7
Ниман
24
Тадич
4-3-2-1
25
Гартлер
12
Граймль
30
Стойкович
31
Ульманн
4
Айву
15
Граховац
10
Любичич
11
Фонтас
8
Балло
18
Груль
9
Кара
22
22
22
22
10
Авдияй
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
10
Авдияй
10
Белакович
11
Хорват
11
Хорват
10
Белакович
8
Балло
23
Ауэр
23
Ауэр
8
Балло
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
12
Граймль
13
Шик
13
Шик
12
Граймль
9
Кара
49
Китагава
49
Китагава
9
Кара
Остались в запасе
Хартберг
Рапид
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
26
Gabriel Lemoine
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Хартберг - Рапид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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