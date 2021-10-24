Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Санкт-Галлен
Люцерн - Санкт-Галлен: обзор матча 24 октября 2021
Люцерн
24.10.2021, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
26'
Д. Соргич
52'
И. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Санкт-Галлен
90'
Желтая карточка
B. Traore
86'
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
Замена
Y. Alounga
️️️️
Д. Соргич
85'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
Й. Верманн
84'
79'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
К. Дуа
Замена
П. Шурпф
️️️️
С. Кампо
69'
Замена
В. Тасар
️️️️
И. Ндиайе
68'
65'
Замена
Б. Бабич
️️️️
А. Бесио
Желтая карточка
Й. Верманн
60'
57'
Желтая карточка
А. Бесио
ГОЛ! 2:0!
И. Ндиайе
Пас отдал
М. Бюрх
52'
46'
Замена
Э. Йуан
️️️️
N. Luchinger
Желтая карточка
Д. Соргич
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Соргич
Пас отдал
С. Кампо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
15
Марко Бюрх
ЦЗ
28
Holger Badstuber
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Марвин Шульц
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
3
M. Nuhu
ЦФ
9
Квадво Дуа
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ЦФ
17
Усман Диаките
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
0
N. Luchinger
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
Санкт-Галлен
23
Бетим Фазлийи
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
3-3-5
15
Бюрх
28
24
Сидлер
10
Шульц
10
Кампо
4
Гентнер
23
Угринич
59
Верманн
7
Ндиайе
39
Соргич
90
3-5
1
Зиги
4
Стильхарт
16
Гертлер
30
Руис
23
Бесио
0
21
17
Диаките
22
Шмидт
10
Кампо
11
Шурпф
11
Шурпф
10
Кампо
7
Ндиайе
27
Тасар
27
Тасар
7
Ндиайе
59
Верманн
7
Нденг
7
Нденг
59
Верманн
39
Соргич
22
22
39
Соргич
9
Дуа
21
Гуйемено
21
Гуйемено
9
Дуа
23
Бесио
27
Бабич
27
Бабич
23
Бесио
0
27
Йуан
27
Йуан
0
Остались в запасе
Люцерн
Санкт-Галлен
1
Паскаль Лорец
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
23
Бетим Фазлийи
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
66
Давид Домгени
ЦЗ
20
Noah Rupp
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
Остались в запасе
23
Бетим Фазлийи
ЦП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
15
Евклидес Кабраль
ЦФ
11
Salifou Diarrassouba
ЦФ
6
Патрик Суттер
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Люцерн - Санкт-Галлен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Санкт-Галлен
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+