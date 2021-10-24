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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 24 октября 2021
Манчестер Юнайтед
24.10.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 5
Завершен
Ливерпуль
5'
Н. Кейта
13'
Д. Жота
38'
М. Салах
45+5'
М. Салах
50'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Желтая карточка
А. Ван-Биссака
86'
76'
Замена
С. Мане
️️️️
Р. Фирмино
64'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Н. Кейта
Замена
Д. Далот
️️️️
М. Рэшфорд
62'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Б. Фернандеш
62'
Красная карточка
П. Погба
60'
Желтая карточка
Г. Магуайр
55'
50'
ГОЛ! 0:5!
М. Салах
Пас отдал
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Б. Фернандеш
46'
Замена
П. Погба
️️️️
М. Гринвуд
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:4!
М. Салах
Пас отдал
Д. Жота
Желтая карточка
Фред
45'
+3
Желтая карточка
К. Роналду
45'
+2
Желтая карточка
Л. Шоу
41'
38'
ГОЛ! 0:3!
М. Салах
Пас отдал
Н. Кейта
27'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Милнер
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кейта
Пас отдал
М. Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
11
Гринвуд
7
Роналду
4-3-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
8
Кейта
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Салах
20
Жота
9
Фирмино
9
Рэшфорд
2
Далот
2
Далот
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
8
Погба
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
10
Кавани
10
Кавани
8
Фернандеш
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
20
Милнер
21
Джонс
21
Джонс
20
Милнер
9
Фирмино
10
Мане
10
Мане
9
Фирмино
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
6
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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