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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Штурм
Зальцбург - Штурм: обзор матча 24 октября 2021
Зальцбург
24.10.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 12 тур
4 : 1
Завершен
Штурм
5'
Р. Кристенсен
22'
К. Адейеми
74'
Й. Зибенхандль (АГ)
81'
К. Адейеми
50'
Я. Яншер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Штурм
88'
Желтая карточка
Ю. Газибегович
Замена
Бернардо
️️️️
М. Вебер
87'
Замена
Д. Гиндо
️️️️
А. Ульмер
87'
Замена
Р. Шимич
️️️️
К. Адейеми
87'
ГОЛ! 4:1!
К. Адейеми
81'
78'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Г. Вютрих
78'
Замена
К. Ланг
️️️️
К. Йебоа
78'
Замена
Л. Ягер
️️️️
А. Ньянгбо
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Й. Зибенхандль
74'
71'
Замена
И. Любич
️️️️
Й. Горенц-Станкович
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Л. Сучич
70'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Н. Окафор
70'
63'
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Боркович
Желтая карточка
А. Ульмер
57'
50'
ГОЛ! 2:1!
Я. Яншер
Желтая карточка
К. Адейеми
28'
ГОЛ! 2:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Н. Окафор
22'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кристенсен
Пас отдал
Н. Окафор
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
27
Кристоф Ланг
АП
4-1-2-2-1
16
Кен
17
Ульмер
68
Онгуене
8
Вебер
5
Кристенсен
4
Камара
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Адейеми
11
Ааронсон
19
Окафор
3-2-3-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
89
Яншер
25
Хирлендер
30
Кюн
9
Йебоа
7
Ньянгбо
17
Ульмер
27
Гиндо
27
Гиндо
17
Ульмер
8
Вебер
13
Бернардо
13
Бернардо
8
Вебер
24
Сучич
24
Капалдо
24
Капалдо
24
Сучич
14
Адейеми
9
Шимич
9
Шимич
14
Адейеми
19
Окафор
20
Адаму
20
Адаму
19
Окафор
6
Боркович
6
Боркович
5
Вютрих
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
5
Вютрих
7
Ньянгбо
17
Ягер
17
Ягер
7
Ньянгбо
4
Горенц-Станкович
77
Любич
77
Любич
4
Горенц-Станкович
9
Йебоа
27
Ланг
27
Ланг
9
Йебоа
Боркович
11
Саркария
11
Саркария
Боркович
Остались в запасе
Зальцбург
Штурм
58
Нико Мантль
ВР
6
Мамади Дьямбу
ОП
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
6
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Зальцбург - Штурм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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