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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Фламенго
Флуминенсе - Фламенго: обзор матча 24 октября 2021
Флуминенсе
24.10.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Фламенго
17'
Д. Кеннеди
61'
Д. Кеннеди
85'
A. Hernández
71'
Рене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Фламенго
Желтая карточка
L.
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Витиньо
Желтая карточка
A. Hernández
87'
ГОЛ! 3:1!
A. Hernández
Пас отдал
L.
85'
85'
Замена
В. Арао
️️️️
А. Перейра
85'
Замена
Рамон
️️️️
Рене
Замена
A. Hernández
️️️️
Д. Кеннеди
79'
Желтая карточка
С. Хавьер
73'
Замена
Д. Барселос
️️️️
Д. Ариас
72'
Замена
L.
️️️️
Марлон
72'
71'
ГОЛ! 2:1!
Рене
65'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Т. Майя
Желтая карточка
Д. Брас
64'
Желтая карточка
Д. Кеннеди
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кеннеди
Пас отдал
Л. Энрике
61'
Замена
Мартинелли
️️️️
К. Паулиста
60'
46'
Замена
Витиньо
️️️️
Диего
Желтая карточка
Андре
42'
41'
Желтая карточка
Э. Рибейро
ГОЛ! 1:0!
Д. Кеннеди
17'
8'
Желтая карточка
Диего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
11
Джон Ариас
ЦП
1
Marcos Felipe
ЦФ
2
Самуэль Хавьер
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
11
Луис Энрике
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
38
Кайо Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Фламенго
30
Родриго Кайо
ЦЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
25
Диего Алвес
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
6
Рене
ЦФ
10
Диего
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
8
Мартинелли
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
1
Уго Соуза
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
2-1-5
44
Брас
23
Марлон
11
Ариас
88
38
Паулиста
9
Кеннеди
11
Энрике
7
Андре
1-2-1-5
30
Кайо
29
Майя
10
Рибейро
8
Перейра
13
Энрике
30
Микаэл
63
Габриэль
10
Диего
6
Рене
11
Ариас
6
Барселос
6
Барселос
11
Ариас
9
Кеннеди
99
99
9
Кеннеди
38
Паулиста
8
Мартинелли
8
Мартинелли
38
Паулиста
23
Марлон
11
11
23
Марлон
10
Диего
11
Витиньо
11
Витиньо
10
Диего
29
Майя
29
Кенеди
29
Кенеди
29
Майя
6
Рене
13
Рамон
13
Рамон
6
Рене
8
Перейра
15
Арао
15
Арао
8
Перейра
Остались в запасе
Флуминенсе
Фламенго
26
Маноэл
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
2
Бруно Виана
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
1
Уго Соуза
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
26
Маноэл
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
22
Muriel
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
3
Luan
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
29
Gustavo Apis
ЦФ
16
Нонато
ЦФ
Остались в запасе
2
Бруно Виана
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
1
Уго Соуза
ЦФ
48
Ryan Luka
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Флуминенсе - Фламенго
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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