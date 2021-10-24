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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Урал
Ахмат - Урал: обзор матча 24 октября 2021
Ахмат
24.10.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Урал
71'
С. Себай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Урал
81'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Д. Кулаков
80'
Замена
А. Максименко
️️️️
Э. Бикфалви
Желтая карточка
А. Тимофеев
76'
74'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Б. Йовичич
ГОЛ! 1:0!
С. Себай
Пас отдал
В. Карапузов
71'
70'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
К. Колесниченко
Замена
С. Себай
️️️️
М. Конате
70'
Замена
Д. Тодорович
️️️️
Е. Харин
69'
Замена
А. Полярус
️️️️
Л. Садулаев
60'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Д. Уткин
59'
29'
Желтая карточка
А. Герасимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
6
Амир Адуев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
50
Лысцов
4
Быстров
94
Тимофеев
17
Коновалов
7
Садулаев
47
Уткин
59
Харин
13
Конате
3-4-1-2
1
Помазун
95
Адамов
63
Кузьмичев
93
Герасимов
15
Кулаков
32
Йовичич
8
Августиняк
3
Гогличидзе
5
Егорычев
10
Бикфалви
9
Колесниченко
59
Харин
55
Тодорович
55
Тодорович
59
Харин
7
Садулаев
14
Полярус
14
Полярус
7
Садулаев
47
Уткин
17
Карапузов
17
Карапузов
47
Уткин
13
Конате
15
Себай
15
Себай
13
Конате
9
Колесниченко
92
Подберезкин
92
Подберезкин
9
Колесниченко
32
Йовичич
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
32
Йовичич
15
Кулаков
14
Железнов
14
Железнов
15
Кулаков
10
Бикфалви
9
Максименко
9
Максименко
10
Бикфалви
Остались в запасе
Ахмат
Урал
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Амир Адуев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
6
Амир Адуев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Ахмат - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR - Анатолий Жабченко AVAR - Антон Кобзев
Резервный судья:
Олег Соколов
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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