Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Сарпсборг 08
Кристиансунд - Сарпсборг 08: обзор матча 24 октября 2021
Кристиансунд
24.10.2021, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 3
Завершен
Сарпсборг 08
90+1'
S. Nilsen
7'
Д. Линдсет
63'
Д. Линдсет
78'
Д. Линдсет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристиансунд - Сарпсборг 08
ГОЛ! 1:3!
S. Nilsen
90'
+1
85'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
Э. Вихне
84'
Замена
К. Опсет
️️️️
И. Коне
Замена
О. Сивертсен
️️️️
Т. Гьертсен
81'
Желтая карточка
Т. Гьертсен
80'
78'
ГОЛ! 0:3!
Д. Линдсет
Пас отдал
А. Салетрос
71'
Желтая карточка
Д. Линдсет
65'
Замена
Н. Наэсс
️️️️
Г. Ветти
63'
ГОЛ! 0:2!
Д. Линдсет
Пас отдал
М. Майгаард
Замена
E. Sivertsen
️️️️
A. Askar
58'
Замена
Б. Бай
️️️️
М. Мава
58'
Замена
Й. Исаксен
️️️️
А. Диоп
58'
Желтая карточка
А. Диоп
47'
Замена
Л. Каллудра
️️️️
С. Эрик Картум
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Линдсет
Пас отдал
И. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
19
Aliou Coly
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
6
Andreas Hopmark
ЦП
7
Торгил Гьертсен
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
22
S. Nilsen
ЦФ
28
Амиду Диоп
ЦФ
19
Сандер Эрик Картум
ЦФ
98
Агон Муколли
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Сарпсборг 08
6
Антон Салетрос
ЦП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
6
Микаэль Дюрестам
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦФ
10
Джонатан Линдсет
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
6
Йеспер Исаксен
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
13
Бендик Бай
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ЦФ
Сарпсборг 08
27
Дарио Канаджижа
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
22
Кристиан Опсет
ЦФ
2-2-5
34
МакДермотт
19
5
6
7
Гьертсен
28
Диоп
77
98
Муколли
19
Картум
22
1-5
6
Салетрос
32
Вихне
10
Линдсет
18
Ветти
16
20
Майгаард
77
15
15
77
19
Картум
10
Каллудра
10
Каллудра
19
Картум
28
Диоп
6
Исаксен
6
Исаксен
28
Диоп
14
Мава
13
Бай
13
Бай
14
Мава
7
Гьертсен
11
Сивертсен
11
Сивертсен
7
Гьертсен
32
Вихне
7
7
32
Вихне
18
Ветти
3
Наэсс
3
Наэсс
18
Ветти
28
Коне
22
Опсет
22
Опсет
28
Коне
Остались в запасе
Кристиансунд
Сарпсборг 08
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
27
Дарио Канаджижа
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Остались в запасе
27
Дарио Канаджижа
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Кристиансунд - Сарпсборг 08
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
Все
Кристиансунд
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+