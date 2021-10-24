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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Бордо
Лорьян - Бордо: обзор матча 24 октября 2021
Лорьян
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
77'
Ж. Лапорт
47'
А. Элис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Бордо
90'
+6
Замена
Д. Менса
️️️️
Р. Уден
90'
+2
Замена
С. Мара
️️️️
А. Элис
90'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Я. Адли
90'
Замена
Франсержио
️️️️
Я. Дилросун
87'
Красная карточка
Ж. Онана
Замена
С. Сумано
️️️️
Т. Моффи
85'
Замена
Т. Монконду
️️️️
С. Диарра
85'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Ф. Лемуан
85'
Желтая карточка
Ж. Лапорт
79'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Лапорт
77'
Замена
А. Грбич
️️️️
К. Буагар
75'
72'
Желтая карточка
Р. Уден
Желтая карточка
К. Буагар
68'
Замена
И. Силва
️️️️
Ж. Эрго
66'
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Элис
Пас отдал
Ж. Онана
Желтая карточка
Л. Абержель
45'
+1
18'
Желтая карточка
Я. Дилросун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
4
Мориц Йенц
ЦФ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
94
Отавио
ОП
29
Ясин Адли
АП
10
Реми Уден
ПВ
17
Альберт Элис
ЦФ
14
Жан Онана
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нарди
25
Ле Гофф
14
Эрго
15
Лапорт
17
Мендес
19
Абержель
18
Лемуан
17
Буагар
25
Диарра
4
Йенц
9
Моффи
4-1-3-2
56
Костиль
22
Кватен
2
Грегерсен
6
Косиельни
7
Мангаш
94
Отавио
10
Уден
29
Адли
24
Дилросун
14
Онана
17
Элис
25
Диарра
6
Монконду
6
Монконду
25
Диарра
18
Лемуан
28
Ле Фе
28
Ле Фе
18
Лемуан
9
Моффи
99
Сумано
99
Сумано
9
Моффи
14
Эрго
2
Силва
2
Силва
14
Эрго
17
Буагар
9
Грбич
9
Грбич
17
Буагар
10
Уден
14
Менса
14
Менса
10
Уден
29
Адли
12
Пембеле
12
Пембеле
29
Адли
24
Дилросун
15
Франсержио
15
Франсержио
24
Дилросун
17
Элис
14
Мара
14
Мара
17
Элис
Остались в запасе
Лорьян
Бордо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
2
Самуэль Лорик
ЦЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
17
Мешер
ЦЗ
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Лорьян - Бордо
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
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