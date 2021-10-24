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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Истанбул Башакшехир
Антальяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 24 октября 2021
Антальяспор
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
90+5'
У. Гаша
32'
Б. Озкан
57'
Б. Озкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 1:2!
У. Гаша
90'
+5
Замена
У. Акыйол
️️️️
Фреди
89'
88'
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
Л. Лима
79'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
74'
Замена
Д. Алексич
️️️️
М. Текдемир
74'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Тюрук
Замена
У. Гаша
️️️️
Х. Езмерт
74'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Ф. Кудряшов
74'
57'
ГОЛ! 0:2!
Б. Озкан
Замена
Х. Райт
️️️️
Э. Кривелли
46'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Амилтон
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Б. Озкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
16
Фреди
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Уссам Гаша
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Истанбул Башакшехир
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
3-2-4-1
25
Боффин
77
Вурал
89
Сары
5
Налдо
30
Кудряшов
7
Балчи
70
Синик
23
Амилтон
16
Фреди
88
Езмерт
27
Кривелли
4-1-3-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
6
Лима
21
Текдемир
80
Кайсара
38
Чигерчи
55
Ндайшими
19
Озкан
9
Тюрук
10
Вишча
77
Окака-Чука
30
Кудряшов
27
Милошевич
27
Милошевич
30
Кудряшов
16
Фреди
19
Акыйол
19
Акыйол
16
Фреди
88
Езмерт
27
Гаша
27
Гаша
88
Езмерт
27
Кривелли
11
Райт
11
Райт
27
Кривелли
23
Амилтон
17
Байракдар
17
Байракдар
23
Амилтон
6
Лима
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
6
Лима
21
Текдемир
9
Алексич
9
Алексич
21
Текдемир
9
Тюрук
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
9
Тюрук
Остались в запасе
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Остались в запасе
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
44
Петер Зули
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Антальяспор - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
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