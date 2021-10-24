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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Сьон
Серветт - Сьон: обзор матча 24 октября 2021
Серветт
24.10.2021, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Сьон
90+3'
Г. Кюи
4'
Ф. Стоилькович
58'
В. Сассо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Сьон
ГОЛ! 1:2!
Г. Кюи
90'
+3
86'
Замена
A.
️️️️
Ф. Стоилькович
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
С. Руй
84'
76'
Желтая карточка
Г. Карлен
75'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Л. Дзуффи
75'
Замена
С. Ди
️️️️
Итаитинга
Замена
А. Антунес
️️️️
А. Шалк
70'
65'
Желтая карточка
Д. Каваре
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
В. Сассо
Замена
Г. Кюи
️️️️
Д. Дулин
46'
Желтая карточка
С. Руй
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
Итаитинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
28
Давид Дулин
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
8
Балтасар
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
12
Эдин Омераджич
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
3
Николя Вуйоз
ЦФ
8
Алексис Антунес
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
70
Вагнер
ПВ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
20
Серей Ди
ЦФ
4-1-2-3
32
Фрик
3
Клиши
4
Руй
23
Сассо
32
Сотье
30
Имери
25
Валь
9
Стеванович
23
Роделен
28
Дулин
8
Шалк
3-3-4
18
Фикеншер
15
Каваре
39
Сайнтини
6
Сиприано
34
Ндойе
8
Гргич
23
Тосетти
76
Итаитинга
7
Дзуффи
8
Балтасар
81
Стоилькович
28
Дулин
99
Кюи
99
Кюи
28
Дулин
4
Руй
3
Вуйоз
3
Вуйоз
4
Руй
8
Шалк
8
Антунес
8
Антунес
8
Шалк
7
Дзуффи
11
Карлен
11
Карлен
7
Дзуффи
81
Стоилькович
77
77
81
Стоилькович
76
Итаитинга
20
Ди
20
Ди
76
Итаитинга
Остались в запасе
Серветт
Сьон
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
70
Вагнер
ПВ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
34
Роджерио Ньякосси
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
20
Papu Mendes
ЦП
12
Эдин Омераджич
ЦФ
25
Мусса Диалло
ЦФ
19
Йоан Северен
ЦФ
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
33
Кевин Буа
ЦП
70
Вагнер
ПВ
77
Sandro Theler
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Сьон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
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2 : 1
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Вадуц
0 : 4
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Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
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0 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
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