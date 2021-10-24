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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Фейеноорд
Камбур - Фейеноорд: обзор матча 24 октября 2021
Камбур
24.10.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 10 тур
2 : 3
Завершен
Фейеноорд
23'
Д. Самбисса
50'
Д. Самбисса
25'
Б. Линссен
45'
Ф. Эушнес
58'
Т. Маласья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камбур - Фейеноорд
90'
+4
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Синистерра
84'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
О. Кекчю
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
77'
Замена
S. Hendriks
️️️️
К. МакИнтош
76'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Т. Бур
72'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Р. Маулун
71'
Желтая карточка
А. Бангура
68'
Замена
М. Тол
️️️️
E. Schouten
61'
58'
ГОЛ! 2:3!
Т. Маласья
Пас отдал
О. Кекчю
55'
Желтая карточка
Й. Торнстра
ГОЛ! 2:2!
Д. Самбисса
Пас отдал
Д. Якобс
50'
45'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Эушнес
Пас отдал
Г. Тил
25'
ГОЛ! 1:1!
Б. Линссен
Пас отдал
М. Хольмгрен-Педерсен
ГОЛ! 1:0!
Д. Самбисса
Пас отдал
И. Каллон
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
24
Алекс Бангура
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
3-2-3-2
1
Стевенс
7
Самбисса
5
Шмидт
4
3
МакИнтош
24
Бангура
4
Худемакерс
23
Якобс
10
Маулун
19
Бур
47
Каллон
4-2-1-2-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
21
Торнстра
14
Эушнес
6
Кекчю
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
4
3
Тол
3
Тол
4
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
10
Маулун
10
Крастев
10
Крастев
10
Маулун
19
Бур
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
19
Бур
3
МакИнтош
19
19
3
МакИнтош
6
Кекчю
2
Гертрейда
2
Гертрейда
6
Кекчю
17
Синистерра
17
Нелсон
17
Нелсон
17
Синистерра
Остались в запасе
Камбур
Фейеноорд
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
12
Pieter Bos
ВР
23
Брет Миннема
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Камбур - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Камбуурстадион
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