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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Хатайспор
Карагюмрюк - Хатайспор: обзор матча 24 октября 2021
Карагюмрюк
24.10.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Хатайспор
38'
А. Пешич
30'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Хатайспор
90'
+4
Желтая карточка
М. Буджемаа
Желтая карточка
Т. Торун
89'
Вторая желтая
В. Хеденстад
89'
Желтая карточка
Э. Мор
87'
Замена
Э. Мор
️️️️
Ф. Борини
83'
Замена
Т. Торун
️️️️
Д. Дурмаз
83'
81'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
С. Лобжанидзе
Желтая карточка
Ю. Балковец
69'
66'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Эль-Кааби
Замена
Э. Эзтюмер
️️️️
Д. Эркин
64'
Замена
А. Муса
️️️️
А. Бертолаччи
64'
Замена
Ю. Балковец
️️️️
Я. Карамо
63'
46'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
E. Çolak
ГОЛ! 1:1!
А. Пешич
Пас отдал
Ф. Борини
38'
Желтая карточка
В. Хеденстад
35'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
С. Лобжанидзе
29'
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Хатайспор
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
14
Efe Tatli
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
4-3-1-3
88
Эркин
6
Хеденстад
87
Жуканович
86
Бекароглу
91
Бертолаччи
6
Билья
10
Дурмаз
14
Карамо
2
Вивиано
8
Пешич
16
Борини
3-2-5
3
Адекугбе
22
Черекчи
53
Оксюз
92
Диуф
12
Лобжанидзе
9
Эль-Кааби
22
Курукук
96
20
Рибейру
10
Траоре
14
Карамо
29
Балковец
29
Балковец
14
Карамо
88
Эркин
50
Эзтюмер
50
Эзтюмер
88
Эркин
10
Дурмаз
8
Торун
8
Торун
10
Дурмаз
16
Борини
7
Мор
7
Мор
16
Борини
91
Бертолаччи
7
Муса
7
Муса
91
Бертолаччи
96
8
Буджемаа
8
Буджемаа
96
12
Лобжанидзе
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
9
Эль-Кааби
7
Камара
7
Камара
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Карагюмрюк
Хатайспор
97
Утку Ювакуран
ВР
14
Efe Tatli
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
14
Efe Tatli
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Карагюмрюк - Хатайспор
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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