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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Волос - АЕК
Волос - АЕК: обзор матча 24 октября 2021
Волос
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 3
Завершен
АЕК
79'
Ж. Райнер
42'
К. Ансарифард
45+4'
С. Цубер
90+9'
Э. Хаджусафи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волос - АЕК
90'
+9
ГОЛ! 1:3!
Э. Хаджусафи
90'
+2
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
Н. Амрабат
86'
Желтая карточка
Д. Ле Таллек
ГОЛ! 1:2!
Ж. Райнер
79'
Замена
С. Нинис
️️️️
Ж. Баррьентос
77'
77'
Замена
Е. Шахов
️️️️
А. Симойш
Замена
К. Росеро
️️️️
А. Регаттен
68'
67'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
К. Ансарифард
66'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
П. Манталос
61'
Желтая карточка
П. Манталос
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
С. Цубер
Пас отдал
Н. Амрабат
45'
+3
Желтая карточка
К. Ансарифард
Замена
Ж. Райнер
️️️️
Э. Пурита
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Феррари
45'
Желтая карточка
Ф. Грильо
44'
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Ансарифард
Пас отдал
С. Цубер
Пенальти не реализован!
А. Регаттен
40'
Желтая карточка
F. Romero
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
37
Фаусто Грильо
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Андре Симойш
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Волос
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
4-1-5
55
Клейман
4
Пурита
26
Феррари
6
Цоканис
4
14
Баррьентос
7
Бартоло
17
Регаттен
22
Фернандес
9
ван Верт
37
Грильо
3-5-2
23
Станкович
22
Враньеш
12
Рота
5
Мохаммади
8
Симойш
4
Шиманьски
39
Амрабат
20
Манталос
7
Цубер
24
Митоглу
17
Ансарифард
4
Пурита
5
Райнер
5
Райнер
4
Пурита
14
Баррьентос
11
Нинис
11
Нинис
14
Баррьентос
17
Регаттен
7
Росеро
7
Росеро
17
Регаттен
39
Амрабат
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
39
Амрабат
20
Манталос
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
20
Манталос
8
Симойш
28
Шахов
28
Шахов
8
Симойш
17
Ансарифард
99
Гарсия
99
Гарсия
17
Ансарифард
Остались в запасе
Волос
АЕК
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
16
Панайотис Цинтотас
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
11
Kamil Wojtkowski
ЦП
2
Jakub Kuzdra
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
17
Alexandros Tereziou
ЦФ
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Волос - АЕК
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
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