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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Сандефьорд
Русенборг - Сандефьорд: обзор матча 24 октября 2021
Русенборг
24.10.2021, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
4 : 1
Завершен
Сандефьорд
7'
К. Хольс
17'
С. Веччиа
20'
К. Хольс
64'
Д. Исламович
68'
А. Тветер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Сандефьорд
80'
Желтая карточка
A. Sodlund
78'
Желтая карточка
М. Валес
Замена
А. Конрадсен
️️️️
К. Хольс
75'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
С. Веччиа
75'
68'
ГОЛ! 4:1!
А. Тветер
65'
Замена
A. Sodlund
️️️️
M. Njie
ГОЛ! 4:0!
Д. Исламович
Пас отдал
С. Веччиа
64'
64'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
Э. Бренден
Замена
Д. Исламович
️️️️
Н. Хольм
57'
Замена
О. Скарсем
️️️️
П. Скьельбред
56'
37'
Желтая карточка
Z. Eduardo
ГОЛ! 3:0!
К. Хольс
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
20'
ГОЛ! 2:0!
С. Веччиа
17'
ГОЛ! 1:0!
К. Хольс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
2
Павле Вагич
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Сандефьорд
10
Moussa Njie
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
3
Ян Смайлерс
ЦФ
15
Эрик Бренден
ЦФ
19
Вильям Куртович
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Сандефьорд
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
24
Andre Sodlund
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
7
Франклин Ньенету
ЦФ
3-2-2-4
3
Ховланд
29
Рейтан
18
Андерссон
5
Скьельбред
20
Тагсет
35
Сейде
23
Веччиа
2
Вагич
1
Лунд
19
Хольс
29
Хольм
2-5
10
3
Валес
99
Хансен
1
5
9
Тветер
7
19
Хольс
16
Конрадсен
16
Конрадсен
19
Хольс
5
Скьельбред
77
Скарсем
77
Скарсем
5
Скьельбред
29
Хольм
9
Исламович
9
Исламович
29
Хольм
23
Веччиа
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
23
Веччиа
10
24
24
10
15
Бренден
7
Ньенету
7
Ньенету
15
Бренден
Остались в запасе
Русенборг
Сандефьорд
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
3
Ветле Валле Эгели
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
93
Chuma Anene
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Русенборг - Сандефьорд
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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