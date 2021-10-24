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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Оденсе
Силькеборг - Оденсе: обзор матча 24 октября 2021
Силькеборг
24.10.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
75'
С. Йоргенсен
90+6'
M. Fenger
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Силькеборг - Оденсе
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
M. Fenger
Желтая карточка
О. Сонне
90'
+2
Замена
Н. Рёйкьер
️️️️
С. Йоргенсен
88'
88'
Замена
️️️️
А. Элис Трандарсон
Желтая карточка
С. Йоргенсен
81'
Замена
А. Оггесен
️️️️
Р. Гояни
78'
77'
Замена
М. Опондо
️️️️
T. KlÃ¸ve
ГОЛ! 1:0!
С. Йоргенсен
Пас отдал
Р. Гояни
75'
71'
Замена
M. Fenger
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
71'
Замена
M. Lieder
️️️️
Б. Кадрии
Желтая карточка
А. Калисир
45'
+2
Замена
А. Клинге
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
26
Андре Калисир
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
7
Николай Валлис
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
23
Роберт Гояни
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Силькеборг
8
Никлас Рёйкьер
ЦП
16
Frederik Carstensen
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
10
Mart Lieder
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
2-4-4
1
Ларсен
26
Калисир
29
Карстенсен
7
Валлис
6
Бринк
23
Тордарсон
8
Йоргенсен
9
Хелениус
3
Сальквист
22
Сонне
23
Гояни
2-5-3
1
6
Тверсков
3
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
21
Трандарсон
23
18
2
Микельсон
30
Андерсен
9
Кадрии
8
Йоргенсен
8
Рёйкьер
8
Рёйкьер
8
Йоргенсен
23
Гояни
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Гояни
23
Тордарсон
19
Клинге
19
Клинге
23
Тордарсон
23
11
Опондо
11
Опондо
23
9
Кадрии
10
10
9
Кадрии
29
Фрекьяер-Йенсен
9
9
29
Фрекьяер-Йенсен
Остались в запасе
Силькеборг
Оденсе
16
Frederik Carstensen
ЦП
7
G. Marcussen
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
16
Frederik Carstensen
ЦП
7
G. Marcussen
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Силькеборг - Оденсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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2025.06.16 23:23
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